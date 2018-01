Chiusa strada per Gressoney

Ventimiglia - frana sull'Aurelia : strada Chiusa : Roma, 9 gen. (askanews) A Ventimiglia, in provincia di Imperia, la strada statale 1 'Via Aurelia' è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni a causa di una frana. Il traffico è deviato sul ...

Maltempo - rischio valanghe in Valle d'Aosta : Chiusa strada per Cervinia : Strade chiuse in Valle d'Aosta per il rischio valanghe: la regionale 46 per Cervinia è chiusa da Singlin per il rischio slavine. chiusa anche La regionale n. 47 di Cogne. chiusa da Gaby la regionale di Gressoney per valanga tra saint Jean e la Trinité. La regionale n. 24 della Val di Rhêmes, rimane chiusa al traffico da Proussa di Rhêmes-Saint-Georges, a seguito della caduta sulla carreggiata di una slavina poco prima di Artalle, nel ...

Maltempo : Chiusa la strada di Gressoney dopo la valanga : A causa della caduta di una valanga e' stata chiusa al traffico la strada regionale della valle di Gressoney. La massa nevosa e' precipitata sulla sede stradale tra Gressoney-Saint-Jean e Gressoney-La-Trinite', con quest'ultima localita' che e' rimasta isolata. Sul posto stanno operando mezzi spazzaneve per aprire un varco. La strada – secondo quanto si e' appreso – restera' chiusa ...

Maltempo - rischio valanghe : Chiusa la strada Pragelato-Sestriere : Anche la strada provinciale 23 del Sestriere chiude per il pericolo di slavine. Su segnalazione e richiesta del comandante dei carabinieri di Sestriere, in accordo con i Comuni di Sestriere e Pragelato, – informa la Citta' Metropolitana – la strada non sara' percorribile dalle 20 di questa sera alle 7 di domani mattina dalla rotatoria per la Val Troncea, in localita' Traverses a poco prima dell'abitato di ...

Maltempo - allerta valanghe : strada Chiusa a Bardonecchia : Un'altra strada provinciale, dopo quella di Rochemolles, e' stata chiusa a Bardonecchia per il pericolo di slavine, per un chilometro totale. Il transito sara' deviato sulla strada comunale interna alla frazione Melezet, con viabilita' a senso unico alternato. Lo rende noto la Citta' Metropolitana di Torino.

Maltempo - frana a Belluno : terra e sassi scivolati dal versante - strada Chiusa : E' stata chiusa oggi la strada che da Pian del Monte porta a Ronce, per uno smottamento in localita' Ciroc, nel comune di Belluno. Circa 15 metri cubi di terra e sassi sono scivolati dal versante, occupando l'intera sede stradale. "Appena ricevuta la segnalazione, siamo intervenuti con gli operai comunali, sul posto con gli uomini dei vigili del fuoco. – spiega l'assessore comunale alla viabilita' ...

Maltempo - valanga Rochemolles : strada Chiusa - è ancora allerta : La strada provinciale che porta alla frazione Rochemolles di Bardonecchia continua a essere chiusa per il rischio di slavine ma e' tenuta sgombra da uomini e mezzi della Citta' metropolitana. Sulla strada era caduta una grossa slavina il 4 gennaio, ma nella serata la viabilita' era stata ristabilita e nella prima mattinata di venerdi' 5 i cantonieri metropolitani del Circolo di Oulx avevano portavano a termine i lavori ...

Valanghe - strada Chiusa per Cervinia : 16.01 Evacuazioni per pericolo Valanghe in Val d'Aosta. La strada regionale da Valtournenche a Cervinia sarà chiusa preventivamente nel pomeriggio, per la seconda volta in 5 giorni. Cinquemila i turisti che sono ospitati nella località. Un centinaio di persone sono state sgomberate a Champoluc, in val D'Ayas, la maggior parte ospiti di un albergo, Prevista anche la chiusura della strada tra Champlan a Champoluc.

Centrato in pieno da un tir - cavalcavia pericolante : strada Chiusa al traffico : E' a rischio ed è stato chiuso al traffico per motivi di sicurezza. Parliamo del cavalcavia della Falck a Vobarno (in Via della Ferriera), Centrato in pieno da un camion. Secondo quanto riporta

Maltempo Aosta - pericolo valanghe : Chiusa la strada regionale da Valtournenche a Cervinia : A causa del pericolo valanghe in via precauzionale verrà chiusa dalle 17 la strada regionale da Valtournenche a Cervinia, unica via di collegamento per raggiungere la località alpina: sono circa cinquemila le persone ospitate a piedi della Gran Becca. E' la seconda chiusura in cinque giorni: giovedì la strada era stata chiusa per circa 24 ore.

Terremoto Norica : Chiusa la strada dietro alla Basilica : A causa di alcuni distacchi di intonaco da un palazzo, la strada che costeggia l'abside della Basilica di San Benedetto di Norcia è tornata ad essere "zona rossa". Via Anicia è stata quindi nuovamente transennata.

Maltempo : ancora Chiusa la strada di accesso a Breuil-Cervinia (Aosta) : ancora chiusa la strada di accesso a Breuil–Cervinia (Aosta), interdetta al traffico da ieri sera per pericolo valanghe. Al momento la commissione valanghe sta effettuando un sopralluogo per verificare la situazione. Sarebbero bloccati a Cervinia circa 10mila turisti.