Chelsea | conferme dall’Inghilterra | per il dopo-Conte c’è Max Allegri

(Di venerdì 12 gennaio 2018) Secondo quanto riporta il tabloid inglese “Daily Mail”, e’ ormai quasi certo che Antonionon proseguira’ ad allenare ilnella prossima stagione. Il club londinese e’ gia’ alla ricerca di sostituti per l’ex ct azzurro e in cima alla lista ci sarebbero il tecnico della Juventus, Massimiliano, e lo spagnolo ex Roma Luis Enrique, rimasto senza una panchinaaver lasciato il Barcellona la scorsa estate. Un altro ‘papabile’, anche se meno accreditato, e’ il coach del Napoli Maurizio Sarri. Chi non tornera’ ale’ Carlo Ancelotti, escluso dalla listail suo licenziamento dal Bayern Monaco. Il “Daily Mail” sottolinea anche chediventera’ un obiettivo per i grandi club europei, tra cui il Real Madrid qualora Zinedine Zidane decidesse di separarsi dai Blancos. ...