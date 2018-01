Chelsea | che paura per Conte | la sua macchina è stata distrutta da una lastra di vetro

Incidente nella sede del Chelsea : distrutta l'auto di Antonio Conte : L'auto dell'allenatore del Chelsea Antonio Conte è stata distrutta da una pesante lastra di vetro che è precipitata a causa del forte vento. E' successo nella sede del Chelsea a Cobham...

Chelsea - conferme dall’Inghilterra : per il dopo-Conte c’è Max Allegri : Secondo quanto riporta il tabloid inglese “Daily Mail”, e’ ormai quasi certo che Antonio Conte non proseguira’ ad allenare il Chelsea nella prossima stagione. Il club londinese e’ gia’ alla ricerca di sostituti per l’ex ct azzurro e in cima alla lista ci sarebbero il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, e lo spagnolo ex Roma Luis Enrique, rimasto senza una panchina dopo aver lasciato il ...

In Inghilterra confermano : 'Allegri al Chelsea per il dopo-Conte' : LONDRA (Inghilterra) - Secondo quanto riporta il tabloid inglese 'Daily Mail', è ormai quasi certo che Antonio Conte non allenerà più il Chelsea nella prossima stagione. Il club londinese è già alla ...

Chelsea - sfiorata la tragedia : una lastra di vetro crolla - distrutta la macchina di Conte : La macchina di Antonio Conte e’ andata quasi distrutta per la caduta, a causa di una forte raffica di vento, di una lastra di vetro dal tetto del centro di allenamento del Chelsea, nella citta’ di Cobham, nel Surrey, a pochi chilometri da Londra. Secondo quanto riferisce la versione on-line del quotidiano inglese ‘The Sun’, la vettura del tecnico salentino ha riportato danni per migliaia di sterline. Non solo: a Cobham si ...

Premier - il City a casa del Liverpool. Si inizia con Chelsea-Leicester : BOURNEMOUTH-ARSENAL (domenica 14 gennaio ore 14.30, diretta su Sky Sport 1 HD) Due le gare in programma domenica, giorno "maledetto" per il Bournemouth che quest'anno, di domenica, ha perso 10 ...

Chelsea - c'è anche Sarri per il dopo Conte : Secondo il Daily Mail, il futuro di Conte sarebbe segnato. A fine stagione, l'allenatore italiano dovrebbe fare le valigie e lasciare i Blues. Infatti, il Chelsea sarebbe già a caccia del giusto ...

Londra - paura nella sede del Chelsea : distrutta l'auto di Antonio Conte : paura nella sede del Chelsea a Cobham, cittadina del Surrey una decina di chilometri a sud ovest di Londra: una pesante lastra di vetro è stata sollevata dal vento e scagliata contro l'auto di Antonio ...

Probabili Formazioni Chelsea-Leicester City - Premier League 13-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Chelsea-Leicester City, Premier League 2017/2018, Ore 16.00: Turno di riposo per Rudiger nei Blues, torna Iborra dal 1′. La 23^Giornata di Premier League si apre con la sfida a Stamford Bridge tra Chelsea e Leicester City. Padroni di casa che vengono dal pareggio interno nella semifinale di EFL Cup contro l’Arsenal, risultato peraltro uguale quello ottenuto nell’ultimo turno di campionato sempre ...

Chelsea : stipendi in calo - ma Abramovich continua a finanziare il club : Finanziamenti Chelsea, Roman Abramovich continua a finanziare il club con nuovi fondi. Nel frattempo però calano gli stipendi e salgono i dipendenti. L'articolo Chelsea: stipendi in calo, ma Abramovich continua a finanziare il club è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Video/ Chelsea Arsenal (0-0) : highlights della partita (Carabao Cup - semifinale) : Video Chelsea Arsenal (risultato finale 0-0): gli highiights della semifinale della Carabao Cup, la Coppa di Lega inglese. I Blues ci provano nel primo tempo ma nulla da fare.(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 09:10:00 GMT)

Chelsea - 0-0 con l'Arsenal : la Var non assegna un rigore - Conte non gradisce : Termina con un pareggio senza reti la semifinale di andata di League Cup tra Chelsea e Arsenal: a Stamford Bridge finisce 0-0 con il portiere dei Gunners, Ospina, grande protagonista della serata con ...

Coppa di Lega - Chelsea-Arsenal 0-0 : Conte e Wenger si annullano : Big dall'inizio o a gara in corso, il solito grande pubblico e tante occasioni. C'è tutto (o quasi) a Stamford Bridge. Tutti, tranne lui: il gol. Nell'andata delle semifinali della Coppa di Lega (...

Carabao Cup - Chelsea sfortunato : con l'Arsenal termina 0-0 : ROMA - Il fascino del derby di Londra nella Carabao Cup : Chelsea e Arsenal si sfidano allo Stamford Bridge nel turno d'andata della Coppa di Lega. È la seconda gara inglese nella quale è stato ...

League Cup - Chelsea-Arsenal 0-0 : ROMA, 10 GEN - Termina con un pareggio senza reti la semifinale di andata di League Cup tra Chelsea e Arsenal: a Stamford Bridge finisce 0-0 con il portiere dei Gunners, Ospina, grande protagonista ...