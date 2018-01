Ces 2018 | la top 10 degli smartphone

Ces 2018 - la nostra top 10 audio : Las Vegas – Tra le categorie di prodotti più gettonate al Ces c’è tradizionalmente quella che fa capo al macro settore dell’audio. Cuffie, auricolari, sistemi hi-fi e — da qualche anno — smart speaker popolano da sempre in gran quantità gli stand della fiera. Anche il Ces 2018 ha avuto le sue rivelazioni praticamente in tutti i settori appena citati, e dà il via a un’annata interessante non solo per gli audiofili, ma ...

Hockey su pista - 16^ giornata Serie A1 2017-2018 : incroci pericolosi per Forte dei Marmi e Lodi - scontri diretti in zona retroCessione : incroci pericolosi per le prime della classe in occasione della 16^ giornata del campionato di Serie A1 2017-2018 di Hockey su pista, in programma quasi integralmente martedì 16 gennaio a causa della concomitanza con le coppe europee. Il Forte dei Marmi, nuova capolista della massima Serie, dovrà vedersela con il temibile Bassano, che ha più volte dimostrato di essere in grado di mettere in difficoltà le big, mentre il Lodi, reduce da un ...

Sci alpino - disCesa Wengen 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Raisport HD e Eurosport HD trasmetteranno la discesa di Wengen in diretta tv, mentre per lo streaming sono disponibili le piattaforme Rai Play, Eurosport Player e Sky Go. OA Sport vi fornirà la ...

Sci alpino - disCesa Wengen 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Domani a Wengen, in Svizzera, va in scena una delle più classiche gare di Coppa del Mondo di sci alpino. Sulla leggendaria Lauberhorn, gli uomini jet si sfideranno in quella che insieme a quella di Kitzbuehel è forse la più spettacolare discesa della stagione. Occhi puntati su Dominik Paris, Christof Innerhofer e Peter Fill, ma la concorrenza è agguerrita, a cominciare dei norvegesi Jansrud e Svindal, passando per gli austriaci Mayer e ...

Ces - Le 10 novità più importanti dell'edizione 2018 : Il Ces di Las Vegas è sempre più un salone dell'auto a tutti gli effetti. Anche l'edizione 2018, infatti, ha visto numerosi annunci e presentazioni di prodotti che vedono convergere il mondo hi-tech e quello automotive. Dalla guida autonoma alle auto elettriche e a celle a combustibile fino ai sistemi di bordo, abbiamo selezionato le dieci novità più interessanti.

Ces 2018 - 10 oggetti che cambieranno la nostra casa : Questo sarà l’anno degli assistenti digitali. Lo sapevamo già da tempo, ma in nessun altro ambito come in quello della domotica e degli elettrodomestici la tendenza si delinea in modo così netto: a Las Vegas non c’è aggeggio destinato alla cucina, alla camera da letto, al bagno o al salotto che non preveda la possibilità di collegarsi a un’app per il controllo, e una maggioranza schiacciante vanta tra le proprie caratteristiche ...

Ces 2018 - la top 10 dei droni : Las Vegas – Volano da tutte le parti e se ne trovano a bizzeffe tra gli stand, perché il Ces si è confermato anche quest’anno l’appuntamento preferito di chi vuole mostrare al mondo il suo drone. Tra i tanti visti all’opera c’è però una differenza di fondo: l’obiettivo. Ecco, allora, i droni dedicati a chi cerca divertimento o una prova pratica per la propria passione, quelli di chi ha messo a punto soluzioni ...

Ces 2018 - il sensore indossabile per prendere il sole in sicurezza : L’innovazione passa anche dalla bellezza e così ecco che un marchio come L’Oréal presenta un prodotto hi-tech al Ces di Las Vegas. Chiamato Uv Sense, è il primo sensore Uv elettronico indossabile che non ha bisogno di batteria. Pensato per prendersi scusa della pelle, una volta indossato, UV Sense ci dice se ci stiamo esponendo troppo ai raggi ultravioletti del sole e se è il caso di proteggersi o magari mettersi direttamente ...

Ces 2018 da Las Vegas - le novità che cambieranno il mondo : Il Ces 2018 [VIDEO], la più grande ed importante fiera tecnologica del mondo, come ogni anno offre una serie di novita' che abbracciano diversi campi, ognuna di esse ha in comune la medesima promessa, cioè di rivoluzionare le nostre abitudini. Tra le centinaia di novita' vale la pena soffermarsi su quelle che sembrano avere un reale potenziale. Buddy il robot social Pare essere veramente ciò che promette, grazie al riconoscimento facciale ...

Skeleton - Coppa del Mondo Sankt Moritz 2018 : Yun Sungbin centra il terzo sucCesso consecutivo e scappa in classifica generale : Yun Sungbin non si ferma più. Vince, o per meglio dire domina, anche a Sankt Moritz e piazza un allungo, forse decisivo, per quanto riguarda la classifica della Coppa del Mondo di Skeleton 2018. Il sud-coreano, infatti, chiude con il tempo complessivo di 2:14.77 dopo aver fatto segnare il miglior tempo nella prima manche ed addirittura il record del tracciato nella seconda. Alle sue spalle si è piazzato il tedesco Axel Jungk a 87 centesimi, ...

Sanremo 2018 / Claudio Baglioni - Michelle Hunziker e PierafranCesco Favino : ecco quanto guadagneranno : Mika ha dichiarato di aver ricevuto la proposta di condurre il Festival di Sanremo ma di aver rifiutato perché la proposta non era chiara e lui non si sentiva pronto. (Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 12:44:00 GMT)

Sci alpino - DisCesa Bad Kleinkirchheim 2018 : Christina Ager la più veloce nella prova sprint. Secondo posto per Sofia Goggia : Il weekend di Bad Kleinkirchheim della Coppa del Mondo femminile di sci alpino ha preso il via. Nonostante il maltempo che imperversa nella cittadina austriaca, costringendo all’annullamento della prova di ieri e al cambio di programma per le gare del weekend, quest’oggi si è disputata la prova cronometrata di Discesa, utile per consentire il regolare svolgersi della gara di domenica. La più veloce su un tracciato a dir poco ...

Skeleton - Coppa del Mondo Sankt Moritz 2018 : Janine Flock torna al sucCesso e precede Hermann - Vathje e una strepitosa Rahneva : Aveva vinto all’esordio stagionale di Lake Placid, salvo poi centrare risultati abbastanza interlocutori. A Sankt Moritz, invece, l’austriaca Janine Flock è tornata al successo grazie a due discese pressochè perfette sulla lunga pista svizzera (1962 metri), che le hanno permesso di precedere (tempo totale di 2:19.44) la tedesca Tina Hermann per 42 centesimi e le due canadesi Elisabeth Vathje di 45 (che accorcia a -75 in classifica ...

Sci alpino - Combinata Wengen 2018 : un pazzesco Kriechmayr precede Paris - Fill e Innerhofer in disCesa. Svizzeri in agguato in slalom : È ancora una volta grande Italia nella velocità maschile. Nella prima prova della Combinata alpina di Wengen, la discesa libera, Dominik Paris, Peter Fill e Christof Innerhofer sono rispettivamente secondo, terzo e quarto e nello slalom in programma alle 14 andranno a caccia della vittoria. I tre azzurri, dopo la grande prova di Bormio in cui Paris vinse la discesa sulla Stelvio (e inforcò a pochi pali dal traguardo in Combinata, quando era al ...