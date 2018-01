CES 2018 da Las Vegas | le novità che cambieranno il mondo

Samsung avrebbe mostrato al CES 2018 i primi prototipi dello smartphone pieghevole : Secondo alcune indiscrezioni Al CES 2018 Samsung avrebbe mostrato un prototipo di Galaxy X, il telefono pieghevole, a un gruppo di partner selezionati. L'articolo Samsung avrebbe mostrato al CES 2018 i primi prototipi dello smartphone pieghevole è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

LIVE Sci alpino - Combinata Wengen 2018 in DIRETTA : Paris e Fill davanti in disCESa - Pinturault non parte : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Combinata maschile di Wengen, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Sulle nevi svizzere va in scena uno dei weekend più sentiti dell’intera stagione del Circo Bianco, una classica imperdibile che culminerà domani con la mitica discesa del Lauberhorn. Intanto si incomincia con una bella Combinata: discesa (accorciata) al mattino e poi slalom al pomeriggio per decretare il ...

CES 2018 - la nostra top 10 audio : Las Vegas – Tra le categorie di prodotti più gettonate al Ces c’è tradizionalmente quella che fa capo al macro settore dell’audio. Cuffie, auricolari, sistemi hi-fi e — da qualche anno — smart speaker popolano da sempre in gran quantità gli stand della fiera. Anche il Ces 2018 ha avuto le sue rivelazioni praticamente in tutti i settori appena citati, e dà il via a un’annata interessante non solo per gli audiofili, ma ...

CES 2018 - la top 10 degli smartphone : Las Vegas – Nel delirio di padiglioni presi d’assalto da addetti ai lavori e curiosi desiderosi di scoprire quali saranno i gadget che vedremo e utilizzeremo nel futuro prossimo, la fiera dell’elettronica è anche una vetrina per gustarsi alcuni degli smartphone che nel giro di qualche mese potremmo avere tra le mani. Questa edizione non è stata particolarmente ricca di modelli di alto livello, più probabili al Mobile World Congress di ...

CES 2018 : la videocamera con la realtà virtuale di Google : Il prodotto supporta inoltre lo streaming live , per condividere la visualizzazione in tempo reale. Dispone anche della funzione stitching integrata. La YI Horizon VR180 è dotata di un touch screen ...

Amici 17 ed.2018/ Emma in lacrime dopo le critiche dei compagni - Einar si sfoga con Carlo Di FranCESco : Nella scuola di Amici, il talent show di Maria De Filippi, Emma ha avuto una crisi di pianto dopo aver ricevuto le critiche dei compagni. Einar, invece, si è sfogato con Carlo Di Francesco.(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 04:45:00 GMT)

CES 2018 - la top 10 dei tv (e proiettori) più spettacolari : Las Vegas – Il Ces è tradizionalmente il luogo dove i produttori di tv mostrano i muscoli: i prodotti in arrivo nel corso dell’anno e le tecnologie che renderanno irresistibili i tv degli anni a venire sono da sempre protagonisti durante i giorni della fiera. Il 2018 — nonostante l’attenzione di pubblico ed espositori si stia gradualmente spostando su smart home, intelligenza artificiale e guida autonoma — non fa eccezione, e ...

Cardinale Parolin : il 2018 di FranCESco all'insegna di giovani e famiglia : ... per testimoniare il Vangelo, per evangelizzare il mondo di oggi. Io insisterei ancora una volta su questo, anche se è uno sguardo di fondo e non scende nella concretezza delle singole riforme o dei ...

Abode presenta la nuova videocamera di sicurezza compatibile con HomeKit CES 2018 : Pagando un apposito abbonamento, è possibile avere a disposizione in streaming la registrazione degli ultimi 3 giorni. Chi non si abbona può comunque visualizzare tutti i video che vengono registrati ...

Al CES 2018 arriva la nuova collezione di smartwatch Fossil : Al CES 2018 è la volta di Fossil che presenta la sua linea di smartwatch per la primavera estate del 2018. Due nuovi ibridi e nuove colorazioni per vecchie glorie. L'articolo Al CES 2018 arriva la nuova collezione di smartwatch Fossil è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Pallanuoto - A1 2018 : sabato la dodiCESima giornata. Sport Management vuole tenere il passo delle grandi : Una dodicesima giornata leggermente ridotta quella che andrà in scena, come di consueto, di sabato per il campionato di Pallanuoto maschile. Saranno infatti solo cinque i match in programma, con due anticipi utili a Pro Recco e AN Brescia per disputare la fase preliminare di Champions League. Non hanno avuto particolari problemi ieri le due squadre protagoniste degli ultimi campionati ad imporsi negli anticipi. Successi netti sia per i campioni ...

CAST ISOLA DEI FAMOSI 2018/ I concorrenti sono : FranCESco Monte confermato - Sabrina Ghio assente : ISOLA dei FAMOSI 2018, edizione a rischio dopo il terremoto in Honduras? Rosa Perrotta si prepara comunque alla partenza, ma prima arriva la promessa di Pietro Tartaglione.(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 18:55:00 GMT)

Netflix al CES 2018 per promuovere Altered Carbon : La piattaforma di streaming on demand è sbarcata al CES 2018 in un modo davvero inaspettato. Il motivo? promuovere Altered Carbon , la nuova serie Sci-fi in arrivo su Netflix il prossimo 2 febbraio . Netflix al CES ...

Ad Amici 2018 - Einar a lezione da Carlo Di FranCESco per affrontare insicurezze e paure : video in Falco a metà di Grignani : Einar a lezione da Carlo Di Francesco prova ad affrontare le sue paure in vista delle prossime esibizioni prima del serale di Amici di Maria De Filippi. Il cantante si cimenta con Falco a metà di Gianluca Grignani e poi prova Heaven di Bryan Adams. Einar ha una grande difficoltà, che ammetta: "Faccio fatica sul fiato", non riesce a gestirlo. "Mi sento un po' a disagio certe volte [...] Vorrei buttarmi, provare, ma ho paura". "Di che?", ...