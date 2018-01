CES 2018 da Las Vegas | le novità che cambieranno il mondo

Skeleton - Coppa del Mondo Sankt Moritz 2018 : Yun Sungbin centra il terzo sucCESso consecutivo e scappa in classifica generale : Yun Sungbin non si ferma più. Vince, o per meglio dire domina, anche a Sankt Moritz e piazza un allungo, forse decisivo, per quanto riguarda la classifica della Coppa del Mondo di Skeleton 2018. Il sud-coreano, infatti, chiude con il tempo complessivo di 2:14.77 dopo aver fatto segnare il miglior tempo nella prima manche ed addirittura il record del tracciato nella seconda. Alle sue spalle si è piazzato il tedesco Axel Jungk a 87 centesimi, ...

Sanremo 2018 / Claudio Baglioni - Michelle Hunziker e PierafranCESco Favino : ecco quanto guadagneranno : Mika ha dichiarato di aver ricevuto la proposta di condurre il Festival di Sanremo ma di aver rifiutato perché la proposta non era chiara e lui non si sentiva pronto. (Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 12:44:00 GMT)

Sci alpino - DisCESa Bad Kleinkirchheim 2018 : Christina Ager la più veloce nella prova sprint. Secondo posto per Sofia Goggia : Il weekend di Bad Kleinkirchheim della Coppa del Mondo femminile di sci alpino ha preso il via. Nonostante il maltempo che imperversa nella cittadina austriaca, costringendo all’annullamento della prova di ieri e al cambio di programma per le gare del weekend, quest’oggi si è disputata la prova cronometrata di Discesa, utile per consentire il regolare svolgersi della gara di domenica. La più veloce su un tracciato a dir poco ...

Skeleton - Coppa del Mondo Sankt Moritz 2018 : Janine Flock torna al sucCESso e precede Hermann - Vathje e una strepitosa Rahneva : Aveva vinto all’esordio stagionale di Lake Placid, salvo poi centrare risultati abbastanza interlocutori. A Sankt Moritz, invece, l’austriaca Janine Flock è tornata al successo grazie a due discese pressochè perfette sulla lunga pista svizzera (1962 metri), che le hanno permesso di precedere (tempo totale di 2:19.44) la tedesca Tina Hermann per 42 centesimi e le due canadesi Elisabeth Vathje di 45 (che accorcia a -75 in classifica ...

Sci alpino - Combinata Wengen 2018 : un pazzesco Kriechmayr precede Paris - Fill e Innerhofer in disCESa. Svizzeri in agguato in slalom : È ancora una volta grande Italia nella velocità maschile. Nella prima prova della Combinata alpina di Wengen, la discesa libera, Dominik Paris, Peter Fill e Christof Innerhofer sono rispettivamente secondo, terzo e quarto e nello slalom in programma alle 14 andranno a caccia della vittoria. I tre azzurri, dopo la grande prova di Bormio in cui Paris vinse la discesa sulla Stelvio (e inforcò a pochi pali dal traguardo in Combinata, quando era al ...

Sci alpino - Combinata Wengen 2018 : un pazzesco Kriechmayr precede Paris e Fill in disCESa. Svizzeri in agguato in slalom : È ancora una volta grande Italia nella velocità maschile. Nella prima prova della Combinata alpina di Wengen, la discesa libera, Dominik Paris e Peter Fill sono rispettivamente secondo e terzo e nello slalom in programma alle 14 andranno a caccia della vittoria. I due azzurri, dopo la grande prova di Bormio in cui Paris vinse la discesa sulla Stelvio (e inforcò a pochi pali dal traguardo in Combinata, quando era al comando) e Fill centrò il ...

Samsung avrebbe mostrato al CES 2018 i primi prototipi dello smartphone pieghevole : Secondo alcune indiscrezioni Al CES 2018 Samsung avrebbe mostrato un prototipo di Galaxy X, il telefono pieghevole, a un gruppo di partner selezionati. L'articolo Samsung avrebbe mostrato al CES 2018 i primi prototipi dello smartphone pieghevole è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

CES 2018 da Las Vegas - le novità che cambieranno il mondo : Il Ces 2018, la più grande ed importante fiera tecnologica del mondo, come ogni anno offre una serie di novità che abbracciano diversi campi, ognuna di esse ha in comune la medesima promessa, cioè di rivoluzionare le nostre abitudini. Tra le centinaia di novità vale la pena soffermarsi su quelle che sembrano avere un reale potenziale. Buddy il robot social Pare essere veramente ciò che promette, grazie al riconoscimento facciale conversa con ...

LIVE Sci alpino - Combinata Wengen 2018 in DIRETTA : Paris e Fill davanti in disCESa - Pinturault non parte : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Combinata maschile di Wengen, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Sulle nevi svizzere va in scena uno dei weekend più sentiti dell’intera stagione del Circo Bianco, una classica imperdibile che culminerà domani con la mitica discesa del Lauberhorn. Intanto si incomincia con una bella Combinata: discesa (accorciata) al mattino e poi slalom al pomeriggio per decretare il ...

CES 2018 - la nostra top 10 audio : Las Vegas – Tra le categorie di prodotti più gettonate al Ces c’è tradizionalmente quella che fa capo al macro settore dell’audio. Cuffie, auricolari, sistemi hi-fi e — da qualche anno — smart speaker popolano da sempre in gran quantità gli stand della fiera. Anche il Ces 2018 ha avuto le sue rivelazioni praticamente in tutti i settori appena citati, e dà il via a un’annata interessante non solo per gli audiofili, ma ...

CES 2018 - la top 10 degli smartphone : Las Vegas – Nel delirio di padiglioni presi d’assalto da addetti ai lavori e curiosi desiderosi di scoprire quali saranno i gadget che vedremo e utilizzeremo nel futuro prossimo, la fiera dell’elettronica è anche una vetrina per gustarsi alcuni degli smartphone che nel giro di qualche mese potremmo avere tra le mani. Questa edizione non è stata particolarmente ricca di modelli di alto livello, più probabili al Mobile World Congress di ...

CES 2018 : la videocamera con la realtà virtuale di Google : Il prodotto supporta inoltre lo streaming live , per condividere la visualizzazione in tempo reale. Dispone anche della funzione stitching integrata. La YI Horizon VR180 è dotata di un touch screen ...

Amici 17 ed.2018/ Emma in lacrime dopo le critiche dei compagni - Einar si sfoga con Carlo Di FranCESco : Nella scuola di Amici, il talent show di Maria De Filippi, Emma ha avuto una crisi di pianto dopo aver ricevuto le critiche dei compagni. Einar, invece, si è sfogato con Carlo Di Francesco.(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 04:45:00 GMT)

CES 2018 - la top 10 dei tv (e proiettori) più spettacolari : Las Vegas – Il Ces è tradizionalmente il luogo dove i produttori di tv mostrano i muscoli: i prodotti in arrivo nel corso dell’anno e le tecnologie che renderanno irresistibili i tv degli anni a venire sono da sempre protagonisti durante i giorni della fiera. Il 2018 — nonostante l’attenzione di pubblico ed espositori si stia gradualmente spostando su smart home, intelligenza artificiale e guida autonoma — non fa eccezione, e ...