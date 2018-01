C' è l' accordo tra Merkel e SchulzLa nuova Grosse Koalition si farà

Germania - accordo tra Cdu-Csu e Spd Berlino raccoglie la sfida di Macron : ... il quartier generale storico della Spd a Kreuzberg, hanno però già prodotto un testo, come si diceva, che sarà la base per andare avanti e contiene i compromessi raggiunti tra visioni del mondo non ...

Germania - svolta nelle trattative sul governo : raggiunto accordo su grande coalizione : È stata trovata una breccia per un possibile accordo di governo nelle trattative tra Cdu-Csu e Spd, dopo quasi 24 ore di consultazioni. Lo riferisce l'agenzia di stampa tedesca...

C'è l'accordo tra Merkel e SchulzLa Grosse Koalition si farà Svolta in Germania : niente urne : Accordo in Germania su una Grande Coalizione. I leader dei partiti e i capigruppo di Cdu, Csu e Spd sono arrivati ad una Svolta. Pronta l'apertura del negoziato per il nuovo governo Merkel Segui su affaritaliani.it

Boldrini 'Delusa per divisioni del centrosinistra - bisogna provare un accordo. Ma non a prescindere dal merito' : ROMA - 'Io non sono affatto contenta della divisione del centrosinistra. Io sono per l'unità e bisogna cambiare rotta, ma sta aumetando il partito delle astensioni'. Sono le parole di Laura Boldrini ...

L'accordo tra Pd e Leu è fatto nel Lazio - quasi infattibile in Lombardia : Un gioco di incastri da fare invidia al Tetris, il celebre videogames anni Novanta: è bastato che si aprisse uno spazio in Lombardia, con la mancata ricandidatura di Roberto Maroni, che quello che sembrava impossibile mettere insieme ieri, Partito Democratico e Liberi e Uguali, diventa realizzabile oggi. Perchè la Lombardia è una preda troppo ghiotta per un centro sinistra, e soprattutto per un Pd, che cerca di ...

Il retroscena L'accordo del centrodestra sullo stop ai migranti : "Aboliremo il permesso di soggiorno sussidiario" : ... oppure vittime di situazioni di grave instabilità politica, di episodi di violenza o di insufficiente rispetto dei diritti umani, vittime di carestie o disastri ambientali o naturali, ovvero ...

Noi con l’Italia - nella “quarta gamba” della destra anche lo scudocrociato : ” Larghe intese? Anche Pci fece accordo con Dc” : Altro che veti sulle candidature e propaganda di Salvini. La quarta gamba del centrodestra, la lista “Noi con l’Italia” di Raffaele Fitto, Saverio Romano, e dell’ex Ap Maurizio Lupi alla quale si è unito pure l’Udc di Cesa, è convinta di avere dalla propria la forza dei numeri. Oltre che il sostegno di Silvio Berlusconi e Forza Italia, contro i diktat del Carroccio. “Segnatevi questo numero: 6%“, ha ...

Rinnovo Contratto Scuola - news 11/1 : entro 2 giorni le firme sull’accordo? : Rinnovo Contratto Scuola – Fonti certe parlano di una chiusura imminente dell’accordo tra governo e sindacati. Se tutto filasse per il verso giusto il Rinnovo del Contratto del comparto Scuola dovrebbe siglarsi nelle prossime 48 ore. Rinnovo Contratto Scuola: indiscrezioni parlano di sigla tra le parti entro 2 giorni Questo è l’auspicio del governo ma […] L'articolo Rinnovo Contratto Scuola, news 11/1: entro 2 giorni le firme ...

Centrosinistra - appello Veltroni e Prodi per l’unità. Ma sulle Regionali non c’è accordo con Liberi e uguali : Li avevano invocati come l’ultima carta da giocare nel caso la situazione nel Centrosinistra si fosse fatta più critica del previsto. E, a meno di due mesi dal voto, gli eventi li hanno spinti a prendere posizione. I padri nobili del Pd, l’ex premier Romano Prodi e l’ex segretario dem, Walter Veltroni, dalle pagine di Repubblica e della Stampa, hanno lanciato un appello all’unità della sinistra alle prossime elezioni, almeno nelle ...

Elezioni - Boldrini : “Di Maio dice che non farà mai accordo con me? Ha ragione - 5 stelle non hanno valori di sinistra” : “I valori della sinistra non combaciano con quelli del Movimento 5 stelle. Di Maio dice che non vorrebbe mai fare un accordo con noi? Ha ragione perché anche io la penso nello stesso modo”. Lo ha detto la presidente della Camera ed esponente di LeU, Laura Boldrini negli studi di Otto e Mezzo su La7 intervistata da Lilli Gruber. La presidente della camera ha anche accettato la sfida lanciata da Salvini: “Non so ancora dove mi ...

Clima - Trump : “Gli Usa potrebbero rientrare nell’accordo di Parigi” : Gli Usa potrebbero “rientrare” nell’accordo internazionale sul Clima di Parigi. Lo ha detto il presidente Donald Trump durante la conferenza stampa congiunta alla Casa Bianca con la premier norvegese Erna Soberg. Ma cosi’ come e’ “l’accordo di Parigi e’ molto penalizzante per noi – ha precisato Trump – minerebbe la nostra competitivita’ e non lasceremo che cio’ ...