Catania | incendiata la sede dei rugbysti Briganti di Librino | paladini della legalità

Rugby - incendiata la sede dei Briganti di Librino a Catania. Non lasciamoli soli : “La nostra Club House non esiste più. Un incendio doloso appiccato stanotte l’ha completamente distrutta. Sono andati perduti dieci anni di ricordi, trofei, l’intero patrimonio della Librineria, tantissimi cimeli accumulati in questi anni, il materiale tecnico e medicale, la cucina, tutto, tutto distrutto dall’incendio”. Questo è l’incipit del post di stanotte i “Briganti di Librino” hanno denunciato sulla loro pagina ...