Catania - incendiata la sede dei rugbysti Briganti di Librino - paladini della legalità : 'Non ci arrendiamo' Gara per aiutarli : Non sanno, quei vigliacchi piromani, che sfidando i rugbysti si ottiene solo il risultato di renderli più forti. Soprattutto i rugbysti come i Briganti di Librino che negli ultimi undici anni hanno ...