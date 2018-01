Cast Isola dei famosi 2018 I concorrenti ufficiali | ecco perché Chiara Nasti ha detto sì

ISOLA DEI FAMOSI 2018/ Il Cast : Giucas Casella pronto a terminare un'avventura iniziata 10 anni fa : ISOLA dei FAMOSI 2018, il cast ufficiale: ci saranno ancora sorprese? Le indiscrezioni aumentano mentre arriva il rifiuto di Sabrina Ghio e Corrado Tedeschi.(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 09:50:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 : il Cast completo del reality di Canale 5 : Strizza l'occhio alla tv anni '80-'90 la partecipazione di Nino Formicola , del duo comico Gaspare e Zuzzurro, mentre guarda al mondo dei social la presenza del modello Marco Ferri (figlio dell'ex ...

Da Eva Henger a Giucas Casella - Isola dei famosi : ecco il Cast. Al via il 22 gennaio : Isola dei famosi 2018, in onda dal 22 gennaio in prima serata su Canale 5 . Sarà presentato da Alessia Marcuzzi, Stefano De Martino è l'inviato. Opinionisti in studio sono Mara Venier e Daniele ...

Isola dei Famosi 2018 : il Cast : Giucas Casella La nuova Isola dei Famosi è pronta a salpare sugli schermi di Canale 5. Da lunedì 22 gennaio, Alessia Marcuzzi, in compagnia dell’inviato Stefano De Martino, dovrà tenere a bada un nuovo gruppo di agguerriti naufraghi. Sono 17, due “sconosciuti”, zero star e ben 9 donne. Volete sapere chi sono? Leggete. Cominciamo con i primi nomi trapelati in via ufficiale: Alessia Mancini (come DM anticipato), Nadia Rinaldi e Bianca ...

