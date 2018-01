Cassazione | il papà in congedo parentale non si occupa del figlio? Giusto licenziarlo

Cassazione : ok licenziamento se il papà in congedo parentale non sta col figlio : E' giusto il licenziamento di un padre colpevole di utilizzare il congedo parentale non per stare con il figlio ma per fare altro. La Cassazione conferma così la decisione della Corte d'Appello de L'...

