Caso Bellomo - al Consiglio di Stato le denunce di altre 7 allieve : "Minigonne e niente fidanzati" : Depositate le motivazioni sulla destituzione del magistrato: "I suoi comportamenti hanno arrecato un grave vulnus". Intanto nelle ultime settimane sono...

Bellomo - sì del Consiglio di Stato alla destituzione per il Caso molestie. E lui : 'Un'ingiustizia' : Al centro del caso non c'è una violazione compiuta da Bellomo esercitando la funzione di magistrato, ma i comportamenti tenuti nella scuola 'Diritto e scienza' da lui gestita. Tutto parte da una ...

Caso Bellomo, il Consiglio di Stato dà parere favorevole alla destituzione Il magistrato era finito sotto accusa per i suoi discussi metodi applicati, come direttore della scuola di aspiranti magistrati, basati sul rispetto di alcune regole tra cui il dress code per le studentesse

Caso Bellomo - non tutti i giudici son santi : così le toghe vanno alla sbarra : ... è quella di essere stato un 'mediatore' tra Bellomo e una delle borsiste, così da procurare 'indebiti vantaggi', anche di 'carattere sessuale', al direttore della 'Diritto e Scienza'. Non solo. ...

Caso Bellomo : dal Consiglio di Stato ok alla destituzione : Sì alla destituzione del consigliere di Stato Francesco Bellomo. Questa, a quanto si è appreso, la decisione dell'adunanza generale di Palazzo Spada - a cui hanno preso parte oltre 70 consiglieri - presieduta dal presidente aggiunto Filippo Patroni Griffi: al termine della riunione, durata circa due ore, è Stato votato quasi all’unanimità il parere "conforme" alla decisione del Consiglio di ...

Caso Bellomo - il Consiglio di Stato vota a favore della destituzione del giudice che imponeva la minigonna alle studentesse : L’adunanza generale del Consiglio di Stato ha dato parere favorevole alla destituzione del consigliere Francesco Bellomo, accusato di aver obbligato le allieve della sua scuola per futuri magistrati a presentarsi ai corsi in minigonna. Gli oltre 70 consiglieri hanno preso la quasi all’unanimità. All’esito della seduta, presieduta dal presidente aggiunto Filippo Patroni Griffi, è Stato votato – a quanto si apprende – il parere ...

Caso Bellomo - interviene Orlando : 'Episodio da chiarire' : 'Io mi auguro e credo si tratti di casi isolati, ma è giusto andare a vedere'. Così il ministro della Giustizia, Andrea Orlando questa mattina ad Agorà, in merito al Caso che riguarda il consigliere ...