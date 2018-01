Carlo Verdone consacra Ilenia | la verace romanaccia è l' attrice del momento

Carlo VERDONE/ “Di questi tempi è sempre più difficile far ridere” (Ieri e oggi) : CARLO VERDONE ospite a Ieri e oggi, il programma che ha trasformato la memoria televisiva in spettacolo. Il popolare attore al cinema con Benedetta follia.(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 07:15:00 GMT)

Benedetta follia/ Carlo Verdone : “Come diceva Sordi - l’Italia ha perso il senso del ridicolo” : Benedetta follia, oggi al cinema il nuovo film diretto da Carlo Verdone con Ilenia Pastorelli e Lucrezia Lante della Rovere, ecco la trama e le dichiarazioni del regista e attore.(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 12:55:00 GMT)

Carlo Verdone presenta Benedetta follia - che racconta con la consueta ironia il mondo degli appuntamenti al buio : Dopo 25 anni di matrimonio, un irreprensibile venditore di arredi sacri viene lasciato dalla moglie. Comincia per lui un'odissea alla ricerca della nuova anima gemella, tra "app" di incontri e ...

'Benedetta follia' : da oggi in 700 sale il nuovo film di Carlo Verdone (trailer) : Ha cambiato sceneggiatori, prendendo in prestito la protagonista Ilenia Pastorelli e per la sceneggiatura Daniele Guaglianone e Menotti, da Lo chiamavano Jeeg robot, uno dei più innovativi successi ...

“Benedetta Follia” il nuovo film di Carlo Verdone : Si è svolta ieri a Roma, al cinema Adriano, la proiezione in anteprima di “Benedetta Follia” il nuovo film diretto da Carlo Verdone con protagonisti lo stesso... L'articolo “Benedetta Follia” il nuovo film di Carlo Verdone su Roma Daily News.

Ai Maneskin anche la 'benedizione' di Carlo Verdone : 'Sono bravissimi' : Maneskin taumaturgici: grazie a loro Fabio Fazio fa il record di ascolti con il suo Che Tempo Che Fa su Rai1, con il picco di ascolti proprio sul finire dell'intervista che ha preceduto la loro ...

Maneskin e i complimenti di Carlo Verdone in diretta tv : “Damiano è un grande” : “Damiano è un grande, abitiamo pure vicini ma non diciamolo… Sono bravissimi! Ho sentito la chitarra: a un certo punto mi ha ricordato un pò i Led Zeppelin”, così Carlo Verdone, ospite per presentare il suo nuovo film Benedetta Follia a Che Tempo che fa di Fabio Fazio su Rai 1, ha commentato l’esibizione dei Maneskin, gruppo rivelazione di X Factor che ha ricevuto in studio il Disco di platino per il successo ottenuto con il loro ...

Carlo Verdone nei panni di Furio a Che tempo che fa improvvisa il racconto delle vacanze. Il risultato è esilarante : Carlo Verdone, ospite domenica sera di Che tempo che Fa il programma di Fabio Fazio in onda su Rai1 in prima serata – sollecitato da Fazio improvvisa il racconto delle vacanze di Natale appena trascorse nei panni di Furio Zoccano, una delle maschere più amate dell’attore romano, apparso per la prima volta nel film cult del 1981 “Bianco Rosso e Verdone”. Il risultato è esilarante. Non manca un ricordo anche di Magda, la ...

I Maneskin a Che Tempo Che Fa presentati da Carlo Verdone ricevono il disco di platino per Chosen (video) : I Maneskin a Che Tempo Che Fa presentano l'Ep d'esordio Chosen, rilasciato in seguito alla partecipazione a X Factor 11 che hanno concluso con un secondo posto nella classifica generale. Davanti alla band rivelazione dell'edizione 2017 del talent show di Sky Uno solo il talento di Lorenzo Licitra. La band guidata dal cantante Damiano ha però messo a segno i migliori traguardi: disco d'oro in una settimana per il singolo Chosen, disco di ...

Che tempo che fa / Ospiti 7 Gennaio 2018 e diretta : Carlo Verdone torna a vestire i panni di Furio : Che tempo che fa, anticipazioni e Ospiti 6 Gennaio: Paolo Gentiloni, Carlo Verdone e Pippo Baudo e i Maneskin da X Factor 2017 in studio con Fabio Fazio.(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 21:29:00 GMT)

Carlo Verdone si racconta : 'Il mio esordio fu un incubo. Sono un collezionista molto particolare' : Un Carlo Verdone inaspettato e inedito, quello che ieri si è raccontato a 'Verissimo' insieme alla giovane collega Ilenia Pastorelli , che con lui è protagonista di 'Benedetta Follia', il film in ...

Lotteria Italia 2018 Biglietti Vincenti/ Prima Categoria : Carlo Verdone fa vincere 5 milioni! : Lotteria Italia 2018, Biglietti Vincenti Prima Categoria: dal primo al quinto premio, tutti i numeri fortunati. Le ultime notizie e gli aggiornamenti sull'estrazione dei tagliandi(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 23:33:00 GMT)