: Caregiving, emozione e sofferenza. Una freccia scagliata nel cuore della filosofia politica occidentale - HuffPostItalia : Caregiving, emozione e sofferenza. Una freccia scagliata nel cuore della filosofia politica occidentale -

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di venerdì 12 gennaio 2018) Unaveloce e aguzza nelpolitica dell'Occidente: così mi è apparso il saggio di Monia Andreani "Questioni etiche nel. Contesto biopolitico e relazione di cura" (Carocci). A un primo sguardo, il titolo potrebbe ingannarti, lasciandoti pensare a una disamina dai toni accademici su concetti astratti concernenti il giusto agire nel rapporto medico-paziente; in realtà c'è molto di più, sia sul piano metodologico che argomentativo. Ed è questo duplice "di più" a fare del saggio quella "aguzza".A livello metodologico, il testo è di assoluto rilievo perché mescola, cosa tutt'altro che facile, ragionamenti teoretici e materiale di una ricerca sociale sul campo che l'autrice ha svolto per quattro anni all'Università di Urbino in diretto rapporto con malati gravissimi, adulti e ...