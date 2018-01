Capo della Yakuza arrestato in Thailandia | gli sono stati fatali i suoi tatuaggi

Ex Novelli - domani tavolo al Mise - Fiorini (Capogruppo Lega Umbria) : "Vergognosa gestione della vicenda da parte di Pd e sindacati che hanno ... : ... sono stati allontanati compratori seri del nostro territorio pronti ad investire, ma messi alla porta perché senza le spalle coperte dalla politica. Senza contare che al tavolo delle trattative sono ...

Bbc - si dimette il Capo della redazione Cina : è donna e guadagna (molto) meno dei colleghi maschi : Carrie Gracie ha accusato la British Broadcasting Company di avere "una gestione misteriosa e illegale del sistema di retribuzione dei dipendenti". Tutto è iniziato a luglio, quando la Bbc è stata costretta a rivelare gli stipendi dei dipendenti che guadagnano più di 150.000 sterline l'anno

Grande impresa della Russo Calcio ferma la Capolista Aci S. Filippo : al 92' rigore parato da Cisterna. : Grande risultato per la Russo Sebastiano che sul neutro di Mascali impatta a reti bianche contro la capolista Aci San Filippo. Punto importante per la formazione di Antonello Musumeci che deve ...

Il retroscena Il Capolavoro della Raggi - ma la sindaca è finita in una trappola pericolosa : L'operazione politica è riuscita perfettamente. Ma a beneficiarne non sarà Virginia Raggi bensì Di Maio e il Movimento. La sindaca sosterrà il processo con l'accusa di falso in atto pubblico per la nomina di ...

Afghanistan - Capo della polizia ammette violazioni diritti umani : Il capo della polizia della provincia afghana di Kandahar, generale Abdul Raziq, ha ammesso violazioni dei diritti umani spiegando che "noi uccidiamo i talebani, durante una guerra non si ...

Ritrovato il cadavere della ragazza dispersa in mare da Capodanno : Le ricerche - Le ricerche degli uomini e dei mezzi della capitaneria di porto e dei vigili del fuoco erano iniziate già la sera di Capodanno subito dopo l'allarme lanciato dagli amici di Alessia ed ...

Roma. Torna Fantasia Capolavoro della Disney : A grande richiesta Torna all’Auditorium Parco della Musica ad aprire il nuovo anno un classico senza età: il pluripremiato Fantasia, capolavoro della Disney. Il film di animazione proposto in una versione che mette insieme brani del film originale del 1940 con altri…Continua a leggere →

DIRETTA/ Capo d'Orlando Venezia (risultato live 59-91) info streaming video e tv : Stra-vittoria della Reyer : DIRETTA Capo d'Orlando Venezia: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita che si gioca al PalaSikeliArchivi per la tredicesima giornata del campionato di basket A1(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 22:27:00 GMT)

Capodanno - controlli della strada. 13 denunce e 47 contravvenzioni : Nelle ore successive allo scoccare della mezzanotte, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno dato vita ad una serie di mirati servizi di prevenzione e controllo alla circolazione stradale, per garantire sicurezza agli utenti della strada. Nel corso dei posti di controllo, lungo le principali arterie della Capitale, i militari hanno denunciato 13 persone: per ricettazione, […] L'articolo Capodanno, controlli della strada. 13 denunce e 47 ...

Tuffo di Capodanno - in 180 nelle acque della Conca - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi : ... una tra le poche a prevedere in ogni edizione la raccolta di fondi da devolvere totalmente in beneficienza, l'unica al mondo a prevedere il rito religioso della benedizione delle acque a beneficio ...

Roma - il Campidoglio 73mila al Circo Massimo per la festa di Capodanno. Raggi : spettacolo degno della Capitale : Nell'arco delle sei ore di evento della festa di Roma 2018 al Circo Massimo i contapersone ai 5 varchi hanno registrato il transito di 73.115 persone. Il picco di presenze nell'arena si...

Torino : Capodanno fra speranza e incertezza per i lavoratori della Embraco : C'è poca voglia di festeggiare fra chi vede il proprio futuro lavorativo in bilico. La fabbrica del gruppo Whirpool vuole chiudere. I contratti di solidarietà non verranno rinnovati -