Beppe Grillo - addio M5S/ Elezioni politiche 2018 : niente Campagna elettorale - distacco da Di Maio e Casaleggio : Beppe Grillo, addio M5S: il fondatore del movimento potrebbe salutare, l'ultimo intervento sul blog risale al 31 dicembre 2017 e non c'è sua traccia in campagna elettorale(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 23:54:00 GMT)

Gentiloni scende sulla Campagna elettorale : dopo gli elogi di Macron - domani confronto su Roma e poi iniziativa Pd a Torino : dopo aver volato alto con gli elogi di Emmanuel Macron, Paolo Gentiloni atterra sulla campagna elettorale per le politiche 2018. domani, primo pomeriggio al Tempio di Adriano in pieno centro nella capitale, il premier parteciperà a un dibattito su 'Una costituente per Roma', con l'ex candidato Pd al Campidoglio Roberto Giachetti, i ministri Carlo Calenda e Graziano Delrio. Solo un dibattito, certo, ma che suona come una sfida o almeno una ...

Tv e Campagna elettorale. Se la conosci - eviti le balle e distingui le proposte : Ho già detto: è l'arma fine di mondo per non rispondere a una domanda. Incapace: l'altro lo è quasi sempre. Lista: la propria non è mai elettorale, è un progetto politico che vuole durare nel tempo. ...

Napoli - si infiamma la Campagna elettorale : nelle urne il duello tra Siani e Carfagna : Se la mia presenza nel Palazzo della politica non sarà costruttiva e utile tornerò a fare il dottore in ospedale'. Con Siani il Pd cerca di piazzare un colpo nel maggioritario dove i sondaggi lo ...

In Campagna elettorale l'Italia diventa il Paese delle Meraviglie : Proprio il Paese delle Meraviglie. Salvini: abolizione dell'obbligo di vaccinare bambine e bambini; Grasso: abolizione delle tasse universitarie; Berlusconi: abolizione del Jobs act (che in seguito ha rettificato); Di Maio: reddito minimo per tutti, ma proprio tutti, compresi gli eredi disoccupati di chi presenta dichiarazioni dei redditi milionarie.Un tempo si confidava nella scienza prima di parlare, meglio, prima di assumere decisioni su ...

Pippo Civati è arrivato nelle Marche per dare inizio alla Campagna elettorale di Liberi e Uguali : 'il segno tangibile di una politica che sappia coniugare soluzioni, proposte di legge, azioni sul campo e solidarietà'. Il rifugio sarà a disposizione per servizi solidali, come consulenze legali, ...

AbolisciQualcosa - impazza la parodia social della Campagna elettorale : ...- Daniele Geminiani (@PerTuttiGemi) 10 gennaio 2018 Quasi scontati quelli che colgono l'occasione per esprimere la propria antipatia per programmi e personaggi della tv e della politica: da Uomini e ...

Lombardia : Fontana - spero che Berlusconi ci sia in Campagna elettorale : Milano, 10 gen. (AdnKronos) - “Con Berlusconi abbiamo parlato delle cose da fare, spero ci sia in campagna elettorale”. Lo afferma Attilio Fontana, candidato alla presidenza della Regione Lombardia per il centrodestra, al Pirellone per un incontro con gli esponenti lombardi della Lega. “Berlusconi m

Caro Salvini - lasciamo i vaccini fuori dalla Campagna elettorale : Foto LaPresse – Stefano Porta “vaccini sì, obbligo no”. Così, dal proprio account Twitter, il leader della Lega Matteo Salvini. La promessa, insomma, è quella di abolire la legge Lorenzin, quella che ha portato a dieci i vaccini obbligatori. L’intento è chiaro: sottrarre voti al Movimento 5 stelle, che sull’antivaccinismo ha da tempo una posizione ambigua. Con l’obiettivo di superare così Forza Italia, alleato ...

Campagna elettorale - è scontro anche sul Jobs Act : Il segretario dem: 'Abolirlo? Sara' contento il Nordest', poi dice che vorrebbe 'vedere che ne pensano gli imprenditori di tornare al mondo del lavoro del passato'. Il ministro del Lavoro Poletti: '...

Dal clima pazzo ai sacchetti bio. I limiti della nostra cultura green in Campagna elettorale : La nostra cultura si nutre di retro pensiero. Sempre e comunque. Gli italiani godono e si lagnano per il centesimo del sacchetto di plastica e poi a ogni angolo di paese c'è pericolo di nube tossica, vedi quello che è successo a Pavia. Discarica a cielo aperto e materiale pericoloso ovunque.Il termometro è scentrato. Evidente. Che la dice lunga sulla nostra anima green. Quasi assente il confronto sui benefici per l'ambiente ...