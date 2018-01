Camila Cabello definisce “meschino” il gesto delle Fifth Harmony agli MTV VMA 2017

Camila Cabello ha cantato per la prima volta dal vivo “Never Be The Same” : Il 2018 si preannuncia l’anno di Camila Cabello. via GIPHY prima gli ennesimi successi conquistati con la hit mondiale“Havana”, poi la pioggia di complimenti da parte di Elton John: e pensare che non è ancora uscito il suo primo album solista“Camila”, atteso venerdì 12 gennaio. it’s January 1. my album comes out in 12 days (link in bio omg) SOMEONE HOLD ME Un post condiviso da Camila (@Camila_Cabello) in ...

Camila Cabello è rimasta scioccata da una frase che le ha indirizzato Elton John : Camila Cabello ha conquistato il cuore di un nuovo fan. via GIPHY Questa volta non si tratta di una persona qualunque, bensì di una leggenda vivente della musica: Sir Elton John! Il cantante e musicista britannico ha rilasciato delle dichiarazioni durate la sua intervista alla radio Beats 1 che hanno scioccato Camila… in positivo! via GIPHY “Penso che Camila sta per avere un’annata incredibile perché è semplicemente ...

Niall Horan : Camila Cabello è scoppiata a piangere la prima volta che lo ha incontrato : Niall Horan ha raccontato un aneddoto incredibile che riguarda il primo incontro con Camila Cabello! Indietro tutta al 2012, quando gli One Direction stavano conquistando il mercato americano con “What Makes You Beautiful” e nel frattempo Camila, con Ally Brooke, Normani Kordei, Dinah Jane e Lauren Jauregui erano appena state riunite sotto il nome di Fifth Harmony. [arc ...

Download e airplay : comandano Ed Sheeran e Camila Cabello : Download e airplay: comandano Ed Sheeran e Camila Cabello Euromusica - Dove c'è Musica Riprendiamo con la prima settimana dell’anno la classifica europea dei singoli più suonati e venduti nel vecchio continente. Ed Sheeran prosegue anche nel 2018 la scia di successi, issandosi al vertice anche sul fronte delle produzioni continentali, lasciando solo l’airplay… Continue Reading → Download e airplay: comandano Ed ...

Camila Cabello e Harry Styles hanno in comune una cosa che non ti saresti MAI aspettato : Sia per Camila Cabello che per Harry Styles il 2017 è stato un anno che ha segnato in maniera molto positiva la loro carriera musicale. Entrambi hanno pubblicato le loro prime canzoni da solisti, senza i loro storici gruppi: le Fifth Harmony per Camila (che ha abbandonato a fine 2016) e gli One Direction per Harry (che invece si sono presi solo una pausa). [arc id=”cfafc0f6-34e2-11e7-9a25-a4badb20dab5″] In particolare ...

Camila Cabello - tutto quello che devi sapere sul suo primo album solista : Una delle prime grandi uscite discografiche che aprono il 2018 è senza dubbio il primo disco solista di Camila Cabello. via GIPHY I fan hanno atteso quest’album tantissimo e Camila ci ha messo dentro tutta se stessa. Sei sicuro di essere sul pezzo e di conoscere tutto quello che c’è da sapere su “Camila”? Dai un’occhiata al video qui sotto. [arc id=”c2a7ecea-b107-4ce9-93e8-4e1d7c76443b”] I video di Camila Cabello puoi ...

Camila Cabello ha preso il posto di Selena Gomez nell’ultimo record : Tra pochissimo arriverà il primo album da solista di Camila Cabello, ma la cantante può già celebrare un super record che riguarda la sua musica! La carriera dell’artista sta volando sempre più in alto, tanto da avere raggiunto e superato una star del calibro di Selena Gomez in questa particolare classifica: ti raccontiamo tutto nel video! [arc id=”a2e19b96-a474-447e-9bd7-1564c7dc1668″] “Camila” è in uscita il ...

Nel video di Never Be the Same di Camila Cabello il suo sorprendente 2017 da solista - da Havana al primo album : Nell'ultimo venerdì dell'anno il video di Never Be the Same di Camila Cabello ha fatto la sua comparsa in rete a conclusione di un'annata sorprendente per l'ex componente delle Fifth Harmony. La cantante ha voluto realizzare una clip con molte immagini personali e private, alternate ad altre che celebrano i momenti salienti del suo primo anno di carriera solista, un anno in cui i risultati ottenuti in classifica hanno sopravanzato ogni ...

Camila Cabello : in attesa dell’uscita dell’album ha dato il via a un countdown molto particolare : Camila Cabello non vede l’ora di far ascoltare a tutti i suoi fan il suo primo album solista “Camila”, in arrivo il 12 gennaio 2018. [arc id=”125b8bc0-dc3a-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Dopo aver dato assaggio del disco pubblicando sul suo canale YouTube le due nuove canzoni “Never Be the Same” e “Real Friends” (puoi ascoltarle cliccando qui), la pop star ha fatto partire sui suoi canali social un ...

Camila Cabello - svolta EDM nella nuova canzone “Crow” realizzata con Grey : Per i fan di Camila Cabello questo è un periodo ricco di belle notizie. via GIPHY Dopo l'annuncio della data di uscita del suo primo album solista e la pubblicazione delle due nuove canzoni "Never Be the Same" e "Real Friends", è disponibile la nuova collaborazione di Camila con i Grey, un duo di producer e dj statunitensi. via GIPHY Si tratta ...

Camila Cabello : super imbarazzante wardrobe malfunction durante una performance! : ... pic.twitter.com/stnjIwZnrP - kelly loves Camila (@tenerifeCamila) 9 dicembre 2017 Camila ha mostrato involontariamente le mutande a tutto il mondo, ma ha reagito con uno straordinario senso dell'...

Camila Cabello ci dà un assaggio del nuovo album : ascolta le due nuove canzoni “Never Be the Same” e “Real Friends” : Dopo l'annuncio della data di uscita del suo primo album solista, Camila Cabello ha regalato ai suoi fan una nuova gioia. via GIPHY La pop star ha dato un nuovo assaggio del disco "Camila", in arrivo il 12 gennaio 2018: si tratta delle due nuove canzoni "Never Be the Same" e "Real Friends". ascoltale qui sotto! Che te ne pare? Si tratta di due brani molto diversi tra ...

Charts (3/12/2017) : comandano Post Malone e Camila Cabello - tiene Ed Sheeran : Charts (3/12/2017): comandano Post Malone e Camila Cabello, tiene Ed Sheeran Euromusica - Dove c'è Musica Ed Sheeran continua ad essere il migliore degli europei ma i protagonisti della settimana sono Camila Cabello, ex Fitfh Harmony col suo singolo “Havana” e il texano Post Malone con “Rockstar”, ormai consolidato sul territorio europeo. ALBANIA:Singoli: Dje & Sot-… Continue Reading → Charts ...

Camila Cabello - le reazioni più aww dei suoi fan dopo l’annuncio della data di uscita dell’album : Camila Cabello è dolce tanto quanto i suoi fan. via GIPHY dopo l'annuncio della data di uscita di "Camila" – primo album solista della cantante – i "Camilizers" si sono scatenati su Twitter con una pioggia di commenti super aww, usando rigorosamente l'hashtag #CamilaoutJANUARY12. via GIPHY Qui sotto abbiamo raccolto quelli più dolci e simpatici. Ah, a ...