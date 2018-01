Cambiamenti climatici tagliano la produzione alimentare : Addio ad una bottiglia di vino su quattro e calo dell'11% della produzione di olio di oliva rispetto alla media dell'ultimo decennio sono gli effetti sui prodotti simbolo dell'autunno della siccità e ...

Antartide : in uno dei luoghi più aridi Terra i segnali dei Cambiamenti climatici : Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Ecology, nelle Dry Valley dell’Antartide, vicino alla base americana di Mc Murdo, dal 2001 le temperature più alte della norma stanno modificando l’ecosistema. I ricercatori della Colorado State University hanno infatti osservato un declino nella fauna di queste regioni (batteri e vermi microscopici, i nematodi). Le Dry Valley sono tra le aree desertiche più estreme, e per gli esperti ciò ...

Caldo anomalo - esperto : gli effetti dei Cambiamenti climatici “sono sotto gli occhi di tutti” : “Abbiamo il vento che viene dalla Libia, è naturale che faccia insolitamente Caldo. Le temperature soprattutto nell’Italia centrale sono legate alla persistenza dell’anticiclone africano sul nostro paese. Questo determina un cambiamento a livello di circolazione atmosferica con conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti“, spiega all’AGI Giampiero Maracchi, climatologo dell’Università di Firenze. Il ...

Il Global Warming è sempre più grave : il freddo estremo degli USA non deve ingannare - i dati sui Cambiamenti climatici sono impressionanti : Con un apparente aumento nella frequenza dei giorni nevosi, delle condizioni di “blizzard” e delle condizioni di circolazione ghiacciate, non sorprende che stia nascendo la convinzione comune secondo cui il cambiamento climatico non sta avvenendo. Prima del Capodanno 2018, il presidente americano Donald Trump ha twittato che le previsioni di temperature rigide da record per l’ultimo dell’anno sono una prova del fatto che il cambiamento climatico ...

Pietrasanta - incontro e docufilm sui Cambiamenti climatici : ...e fronteggiare la crisi bisogna innanzitutto capire che la crisi climatica è solo un aspetto di un quadro ben più ampio che abbraccia ogni sfaccettatura della nostra vita e del nostro mondo: dalla ...

Cambiamenti climatici : il riscaldamento globale farà aumentare le richieste di asilo in Europa : Secondo uno studio pubblicato su Science, in Unione Europea, in assenza di tagli alle emissioni di anidride carbonica, la pressione migratoria aumenterà, tanto che entro il 2100 le richieste di asilo potrebbero triplicare rispetto alla media degli ultimi 15 anni. Anche nello scenario più ottimistico, rileva la ricerca, le domande di asilo verso l’Europa aumenteranno di almeno un quarto entro fine secolo. Per giungere alla suddetta ...

Cambiamenti climatici e biodiversità : insetti a rischio estinzione con il ritiro dei ghiacciai : Secondo i risultati dello studio “Cambiamenti climatici e biodiversità”, pubblicato su “Nature ecology and evolution” (con il contribuito di Valeria Lencioni, ricercatrice di idrobiologia del Muse di Trento), le comunità di animali che popolano i torrenti glaciali stanno cambiando in relazione al ritiro dei ghiacciai che li alimentano. A rischio di estinzione le specie di insetti che presentano caratteristiche ambientali ...

Cambiamenti climatici : ecco come i raggi cosmici energetici influenzano la formazione delle nuvole : Uno studio condotto dalla Technical University of Denmark rivela come gli ioni atmosferici, prodotti dai raggi cosmici energetici che piovono attraverso l’atmosfera, aiutino la crescita e la formazione dei nuclei di condensazione delle nuvole. La ricerca, pubblicata su Nature Communications, mostra che al variare della ionizzazione atmosferica cambia anche il numero dei nuclei di condensazione delle nubi, fattore che ne influenza le ...

Apro Formazione e Cooperativa ERICA protagoniste di un progetto Europeo di educazione ai Cambiamenti climatici : Due realtà albesi, Apro Formazione e Cooperativa ERICA, rappresentano l’Italia nell’ambito del progetto Europeo Erasmus+ “Click for Schools”, incentrato sull’educazione ai cambiamenti climatici, la cui riunione di avvio si è tenuta questa settimana in Francia, a L’Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse). Quattro gli Stati coinvolti, tutti del bacino euro-mediterraneo: oltre all’Italia, proprio la Francia (rappresentata dall’Union Apare-CME, capofila del ...

FINANZA A IMPATTO PER I Cambiamenti CLIMATICI : La mattina è previsto un workshop a invito per discutere di alcune tematiche con attori chiave del mondo della ricerca, della FINANZA e decisori pubblici: per partecipare è necessario inviare un'e-...

Cambiamenti climatici : piogge record come quelle dell’uragano Harvey saranno sempre più frequenti : Secondo un’analisi degli scienziati di World Weather Attribution (Wwa), le piogge record, come quelle dell’uragano Harvey (che ha investito il Texas a fine agosto 2017 provocando almeno 80 morti) saranno sempre più frequenti: ciò a causa dei Cambiamenti climatici, che triplicherebbero le possibilità di eventi simili. Gli accumuli di pioggia rilevati in occasione del passaggio dell’uragano Harvey a Houston (un metro in 3 ...

Emotion for change : un concerto a Ravenna per affrontare i Cambiamenti climatici del pianeta : Un concerto di musica e parole, arte e scienza, per appassionare i ragazzi e dimostrare che il cambiamento è possibile. Emotion for change si sviluppa in tre ambiti: concerti, progetti per le scuole ...

Incendi in California : diventeranno la “normalità a causa dei Cambiamenti climatici” : I vasti Incendi in California, anche durante l’inverno, rischiano di diventare la “normalità” a causa dei cambiamenti climatici: lo sostiene Jerry Brown, il governatore dello Stato USA devastato dalle fiamme in questi giorni. Brown, in visita nelle zone più colpite, la contea di Ventura, ha inoltre avvertito che vi è “la possibilità di vedere i pompieri in azione a Natale” a causa del sussistere delle condizioni ...

Clima : Trentino nel partenariato sui Cambiamenti climatici : Visita oggi in Trentino di Kristen Dunlop, Ceo di Climate Kic, il piu’ grande partenariato pubblico-privato europeo sui temi dell’innovazione legata ai cambiamenti Climatici, a cui aderiscono circa 250 partner tra aziende, universita’, enti di ricerca e soggetti pubblici distribuiti in 19 paesi europei. L’iniziativa, promossa dalla Provincia autonoma di Trento assieme tutto il sistema Trentino della ricerca e ...