Calciomercato Roma | il Psg pensa ad Alisson | le intenzioni del club giallorosso

Calciomercato Roma/ News - Bruno Peres e Skorupski il tesoretto per il terzino destro (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: il club della capitale punta a cedere due giocatori in esubero, per ottenere un tesoretto da reinvestire sulla fascia(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 12:06:00 GMT)

Calciomercato Roma/ News - Pallotta chiude il mercato : siamo all’altezza delle big (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: il patron capitolino, James Pallotta, chiude le trattative in ingresso, considerandoo la rosa all’altezza delle altre(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 10:59:00 GMT)

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 12 gennaio in DIRETTA : Bruno Peres lascia la Roma? Verdi-Napoli : ci siamo! : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di venerdì 12 dicembre. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. Le trattative di ieri (11 gennaio) CLICCA F5 (TABLET) O REFRESH (DISPOSITIVO MOBILE-TABLET) PER AGGIORNARE LA PAGINA 09.56 MILAN – Brandt, ...

Calciomercato Roma/ News - Bellinazzo : cederanno due top player se... (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate alla squadra di Eusebio Di Francesco: Marco Bellinazzo ha spiegato come il club giallorosso possa essere costretto a cedere due top player.(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 04:01:00 GMT)

Calciomercato ROMA/ News - il Crystal Palace bussa per Skorupski (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO ROMA, ultime notizie legate al mondo giallorosso: il noto giornalista sportivo Roberto Renga, dice la sua sul centrocampista della nazionale olandese, Strootman(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 17:56:00 GMT)

Calciomercato Roma - Badelj l'idea per il centrocampo. Giocherebbe così : C'è il nome di un altro centrocampista che rimbalza nel Calciomercato di gennaio e che ci porta a Firenze, dove il club viola deve fare i conti con il contratto in scadenza del croato Milan Badelij. ...

Calciomercato Roma/ News - Renga : Strootman? Blindato in estate - e ora… (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: il noto giornalista sportivo Roberto Renga, dice la sua sul centrocampista della nazionale olandese, Strootman(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 15:37:00 GMT)

Calciomercato Roma/ News - Bruno Peres : importante offerta da Istanbul (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: per Bruno Peres si fa avanti con forza il Galatasaray, che avrebbe predisposto un’offerta da 9 milioni più bonus(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 14:35:00 GMT)

Calciomercato Roma : chi parte - chi arriva e chi è in forse : Roma - Potrebbe esserci un discreto viavai a Trigoria in questa sessione invernale di mercato. 'Chi non ha piacere di rimanere può andar via. L'allenatore vuole giocatori motivati e vogliosi, fino a ...

Calciomercato Roma/ News - l’ex tecnico di Under : non lascerà i giallorossi (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: l'esterno d'attacco turco, Cengiz Under, non lascerà i capitolini per trasferirsi in prestito altrove(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 13:33:00 GMT)

Calciomercato Roma - James Pallotta : 'Brand mondiale con nuovo stadio di proprietà. Sono pazzo per il calcio' : Queste le sue dichiarazioni sullo stadio della Roma: "Non si può essere un marchio globale senza lo stadio di proprietà. Vogliamo essere la seconda squadra preferita di tutti. Tutti a Roma vogliono ...

Calciomercato Roma/ News - Bruno Peres in uscita : il punto sulla trattativa (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: il terzino destro capitolino, Bruno Peres, piace molto al Benfica, che vorrebbe però uno sconto sul prezzo(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 10:29:00 GMT)