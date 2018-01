CALCIOMERCATO NAPOLI - Ufficiale Machach | ' Orgoglioso di essere qui'

De Laurentiis su Verdi e Deulofeu/ CALCIOMERCATO NAPOLI - il Presidente : ufficializzato il francese Machach : De Laurentiis su Verdi e Deulofeu, Calciomercato Napoli news: il Presidente degli azzurri torna a parlare del possibile arrivo in Campania degli esterni Gerard Deulofeu e Simone Verdi. (Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 21:33:00 GMT)

CALCIOMERCATO NAPOLI - De Laurentiis : 'Verdi meglio di Deulofeu - Sarri finalizza le nostre idee' : Aurelio De Laurentiis è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli soffermandosi sul mercato di gennaio e sui nomi di Deulofeu e Verdi, dimostrando una preferenza per il giocatore del Bologna: ...

CALCIOMERCATO NAPOLI - Deulofeu e l'arte di puntare l'uomo. Alternativa a Callejon e non solo : La scorsa stagione trascorsa al Milan ci ha permesso di conoscere meglio Gerard Deulofeu , 23enne spagnolo cresciuto nel Barcellona e attualmente ai blugrana. Accostato prima all'Inter in questo ...

GIACCHERINI LASCIA IL NAPOLI / CALCIOMERCATO - parla l'agente : abbiamo l'accordo per andare via : GIACCHERINI LASCIA il NAPOLI, l'ex Juventus pronto a LASCIAre il club azzurro e diventare oggetto di interesse sul Calciomercato. Piace all'Atalanta e al Chievo Verona, parla il suo agente.(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 17:33:00 GMT)

CALCIOMERCATO NAPOLI/ News - Milik è pronto e Inglese... (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO NAPOLI, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: il procuratore del portiere dei partenopei, Luigi Sepe, ha parlato del futuro del proprio assistito(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 17:10:00 GMT)

DE LAURENTIIS SU VERDI E DEULOFEU / CALCIOMERCATO NAPOLI - il Presidente : il Va pensiero verdiano per noi : De LAURENTIIS su VERDI e DEULOFEU, Calciomercato Napoli news: il Presidente degli azzurri torna a parlare del possibile arrivo in Campania degli esterni Gerard DEULOFEU e Simone VERDI. (Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 17:03:00 GMT)

CALCIOMERCATO Napoli/ News - agente Sepe : ha due offerte ma resta qui (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: il procuratore del portiere dei partenopei, Luigi Sepe, ha parlato del futuro del proprio assistito(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 15:13:00 GMT)

CALCIOMERCATO NAPOLI - visite per Machach - firmerà fino al 2022 : Napoli - Zinedine Machach è a Roma per sottoporsi alle visite mediche prima della firma del suo nuovo contratto con il Napoli . Il centrocampista francese di origine algerina si è svincolato dal ...

CALCIOMERCATO Napoli/ News - agente Giaccherini : sicuramente andrà via (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: l’esterno d’attacco dei partenopei, Giaccherini, verso l’addio al club azzurro e non mancano le offerte(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 14:13:00 GMT)

Verdi al Napoli / CALCIOMERCATO news - Beppe Signori : segui il tuo cuore : Simone Verdi al Napoli? Il caso di Calciomercato in casa azzurra rimane in stand by. La chiave però potrebbe essere Gerard Deulofeu, valida alternativa all'estreno del Bologna.(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 12:11:00 GMT)

CALCIOMERCATO Napoli/ News - Machach è sbarcato in Italia : ora le visite mediche (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: il giovane centrocampista francese, Zinedine Machach, è sbarcato in Italia per le visite mediche(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 12:07:00 GMT)

VERDI AL NAPOLI? / CALCIOMERCATO news - parla il papà : con Sarri può essere protagonista! : Simone VERDI al NAPOLI? Il caso di Calciomercato in casa azzurra rimane in stand by. La chiave però potrebbe essere Gerard Deulofeu, valida alternativa all'estreno del Bologna.(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 11:04:00 GMT)

CALCIOMERCATO Napoli/ News - Giaccherini verso l’addio : due le offerte (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: l'esterno d'attacco del club campano, Emanuele Giaccherini, pronto a dire addio al San Paolo(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 11:01:00 GMT)

CALCIOMERCATO Napoli/ News - il padre di Verdi spinge il figlio al San Paolo (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: Roberto Verdi, padre dell'attaccante del Bologna, ha parlato del futuro del proprio figlio(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 10:01:00 GMT)