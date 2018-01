Calciomercato Milan News | Locatelli dice sì al Grifone | si attende l’ok rossonero

Calciomercato Milan/ News - c’è Reina se parte Donnarumma (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: il club meneghino pensa all’esperto portiere del Napoli, Reina, per sostituire il giovane Gigio Donnarumma(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 10:35:00 GMT)

Ramires all'Inter / Calciomercato - il brasiliano a Milano quando un sostituto andrà allo Jiangsu : Calciomercato, Ramires all'Inter: il giocatore pronto a partire, ma non è ancora fatta, bisognerà trovare una soluzione economica per il Fair Play finanziario e un erede allo Jiangsu(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 09:51:00 GMT)

Calciomercato Milan/ News - Brandt - Meyer e Hazard osservati speciali (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: il direttore sportivo del club meneghino, Mirabelli, in missione in Germania per osservare tre talenti(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 09:33:00 GMT)

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 12 gennaio in DIRETTA : Inter scatenata - si muove anche il Milan. Il Napoli aspetta Verde : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di venerdì 12 dicembre. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. CLICCA F5 (TABLET) O REFRESH (DISPOSITIVO MOBILE-TABLET) PER AGGIORNARE LA PAGINA 8.46 SPAL – Dopo aver ufficializzato Kurtic, gli estensi sono ad ...

Calciomercato Milan - Suso al Liverpool? Ecco il possibile erede Video : Giungono importanti notizie per quanto riguarda il #Calciomercato del #Milan; le ultime news si concentrano su Jesus Suso, sicuramente uno dei migliori elementi a disposizione di Gattuso. Stando a quanto riportano i media britannici, l'esterno spagnolo è stato messo nel mirino dal Liverpool. Il club inglese, infatti, ha perso la sua stella, Philippe Coutinho, che è stato venduto al Barcellona per centosessanta milioni di euro, diventando così il ...

Calciomercato Milan/ News - Mirabelli osserva Weigl del Borussia (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate alla squadra di Gennaro Ivan Gattuso: Massimiliano Mirabelli vola in Germania per seguire da vicino Julian Weigl del Borussia Dortmund.(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 03:34:00 GMT)

Calciomercato MILAN/ News - torna a circolare il nome di Antonio Conte per il futuro (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO MILAN, ultime notizie legate al mondo rossonero: il terzino sinistro del club meneghino, Luca Antonelli, continua ad essere nel mirino della società gigliata(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 17:48:00 GMT)

Calciomercato Milan/ News - Antonelli nel mirino di Pioli : ecco l’offerta (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: il terzino sinistro del club meneghino, Luca Antonelli, continua ad essere nel mirino della società gigliata(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 15:24:00 GMT)

Calciomercato Milan/ News - Paletta non vuole lasciare Milanello (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: il difensore centrale Gabriel Paletta è nel mirino di numerose società della Serie A, ma non intende dire addio al Diavolo(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 14:24:00 GMT)

Calciomercato Milan/ News - Gustavo Gomez in uscita : in tre lo vogliono (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: il difensore della nazionale paraguaiana, Gustavo Gomez, starebbe pensando di cambiare squadre(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 12:19:00 GMT)

Calciomercato Milan/ News - Preziosi vuole Locatelli : Mirabelli dice no (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: il Genoa avrebbe tentato di assicurarsi in prestito il centrocampista del club.

Ac Milan/ News - Mirabelli chiude il Calciomercato : non prendiamo nessuno - vogliamo valorizzare la rosa : Massimiliano Mirabelli ha ufficialmente chiuso il calciomercato invernale del Milan: la società rossonera non opererà acquisti in questa finestra invernale, volendo valorizzare la sua rosa(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 11:42:00 GMT)

Calciomercato Milan/ News - Belotti in sconto : i rossoneri tornano alla carica (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: il club meneghino torna sulle tracce di Andrea Belotti, attaccante del Torino, che ora costa di meno(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 10:15:00 GMT)

Calciomercato Milan - proposto uno scambio all'Udinese Video : Il #Calciomercato invernale è appena iniziato e il #Milan sta cercando di capire come muoversi. Non dovrebbero essere fatti dei grossi investimenti, dal momento che la societa' ha speso tantissimo nella scorsa sessione di Calciomercato estivo secondo le stime, più di duecento milioni di euro. Tuttavia, ci sono alcuni giocatori che sono stati messi nel mirino dal direttore sportivo Massimiliano Mirabelli, sempre molto attento a tutti i più ...