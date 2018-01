Calciomercato Milan | Mirabelli vola in Germania | tutti gli obiettivi dei rossoneri

Calciomercato Milan/ News - Locatelli dice sì al Grifone : si attende l’ok rossonero (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: il giovane centrocampista Locatelli, avrebbe detto sì alle avance del Genoa, ora si attende l’ok della dirigenza meneghina(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 11:40:00 GMT)

Calciomercato Milan/ News - c’è Reina se parte Donnarumma (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: il club meneghino pensa all’esperto portiere del Napoli, Reina, per sostituire il giovane Gigio Donnarumma(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 10:35:00 GMT)

Ramires all'Inter / Calciomercato - il brasiliano a Milano quando un sostituto andrà allo Jiangsu : Calciomercato, Ramires all'Inter: il giocatore pronto a partire, ma non è ancora fatta, bisognerà trovare una soluzione economica per il Fair Play finanziario e un erede allo Jiangsu(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 09:51:00 GMT)

Calciomercato Milan/ News - Brandt - Meyer e Hazard osservati speciali (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: il direttore sportivo del club meneghino, Mirabelli, in missione in Germania per osservare tre talenti(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 09:33:00 GMT)

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 12 gennaio in DIRETTA : Inter scatenata - si muove anche il Milan. Il Napoli aspetta Verde : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di venerdì 12 dicembre. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. CLICCA F5 (TABLET) O REFRESH (DISPOSITIVO MOBILE-TABLET) PER AGGIORNARE LA PAGINA 8.46 SPAL – Dopo aver ufficializzato Kurtic, gli estensi sono ad ...

Calciomercato Milan - Suso al Liverpool? Ecco il possibile erede Video : Giungono importanti notizie per quanto riguarda il #Calciomercato del #Milan; le ultime news si concentrano su Jesus Suso, sicuramente uno dei migliori elementi a disposizione di Gattuso. Stando a quanto riportano i media britannici, l'esterno spagnolo è stato messo nel mirino dal Liverpool. Il club inglese, infatti, ha perso la sua stella, Philippe Coutinho, che è stato venduto al Barcellona per centosessanta milioni di euro, diventando così il ...

Calciomercato Milan/ News - Mirabelli osserva Weigl del Borussia (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate alla squadra di Gennaro Ivan Gattuso: Massimiliano Mirabelli vola in Germania per seguire da vicino Julian Weigl del Borussia Dortmund.(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 03:34:00 GMT)

Calciomercato MILAN/ News - torna a circolare il nome di Antonio Conte per il futuro (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO MILAN, ultime notizie legate al mondo rossonero: il terzino sinistro del club meneghino, Luca Antonelli, continua ad essere nel mirino della società gigliata(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 17:48:00 GMT)

Calciomercato Milan/ News - Antonelli nel mirino di Pioli : ecco l’offerta (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: il terzino sinistro del club meneghino, Luca Antonelli, continua ad essere nel mirino della società gigliata(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 15:24:00 GMT)

Calciomercato Milan/ News - Paletta non vuole lasciare Milanello (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: il difensore centrale Gabriel Paletta è nel mirino di numerose società della Serie A, ma non intende dire addio al Diavolo(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 14:24:00 GMT)

Calciomercato Milan/ News - Gustavo Gomez in uscita : in tre lo vogliono (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: il difensore della nazionale paraguaiana, Gustavo Gomez, starebbe pensando di cambiare squadre(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 12:19:00 GMT)

Calciomercato Milan/ News - Preziosi vuole Locatelli : Mirabelli dice no (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: il Genoa avrebbe tentato di assicurarsi in prestito il centrocampista del club.

Ac Milan/ News - Mirabelli chiude il Calciomercato : non prendiamo nessuno - vogliamo valorizzare la rosa : Massimiliano Mirabelli ha ufficialmente chiuso il calciomercato invernale del Milan: la società rossonera non opererà acquisti in questa finestra invernale, volendo valorizzare la sua rosa(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 11:42:00 GMT)

Calciomercato Milan/ News - Belotti in sconto : i rossoneri tornano alla carica (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: il club meneghino torna sulle tracce di Andrea Belotti, attaccante del Torino, che ora costa di meno(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 10:15:00 GMT)