Calciomercato Milan | Mirabelli in Germania? Quanti nomi sul taccuino

: RT topcalcionews "New: Milan, Locatelli dice sì al Genoa: ora... - giornalistispo1 : RT topcalcionews "New: Milan, Locatelli dice sì al Genoa: ora... - milanstreaming : MILAN , OFFERTA PER BELOTTI ! LE ULTIME: Il Milan prepara i botti per il prossimo mercato estivo! La società rosson… - MilanNewsit : Gazzetta - Locatelli dice sì al Genoa. Si attende la risposta definitiva del Milan - ferrante_pie : RT @MilanLiveIT: #Meyer, talento in scadenza di contratto il #Milan deve provarci ?? -

Leggi la notizia su lanotiziasportiva

(Di venerdì 12 gennaio 2018), le possibili trattative per giugno Ilnon farà mercato per questo gennaio, cosìha chiarito le mosse dei rossoneri. Il mercato ripartirà a giugno., allora inizia a lavorare sotto traccia per alcuni talenti in giro per l’Europa. Oggi volerà inper vedere la partita tra Leverkusen e Bayern Monaco, prevista sta sera alle 20.30. Sul suoci sono moltissimi, tra cui spiccano Brandt, Upamecano e Zakaria. Entriamo nel dettaglio e proviamo a costruire le possibili trattative tra le società. Julian Brandt chi è e possibile trattativa Julian Brandt è un talento tedesco di 21 anni e milita attualmente nel Bayer Leverkusen. In questa stagione ha collezionato 20 presenze tra Coppa Tedesca e Bundesliga, segnando per 5 volte e mettendo 5 cross vincenti per i compagni. Il ruolo naturale di Brandt è ala sinistra, in quanto ...