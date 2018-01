Calciomercato Juventus | Emre Can in arrivo? il punto sulla trattativa

Calciomercato Juventus/ News - per Barella si fa sul serio : incontro Paratici-Rossi (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: il club juventino ha incontrato il Cagliari per prendere informazioni su Nicolò Barella, gioiello dei rossoblu(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 10:24:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News - Praet : c’è l’accordo - arriverà a luglio (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: la società torinese ha raggiunto l’accordo con la Sampdoria per il gioiello Praet, che arriverà però a luglio(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 09:20:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News - ritorno di fiamma per Alexis Sanchez (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie sul club allenato da Massimiliano Allegri: ritorno di fiamma per l'esterno cileno dell'Arsenal Alexis Sanchez che piace anche al Manchester United.(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 03:25:00 GMT)

Calciomercato JUVENTUS/ News : Andre Gomes lascia il Barcellona - ma... (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie legate al mondo bianconero: il difensore centrale della Vecchia Signora ha tante ammiratrici, ma non lascerà Vinovo a breve(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 16:38:00 GMT)

Emre Can alla Juventus?/ Calciomercato news : sarebbe il quarto acquisto bianconero dal Liverpool : Emre Can alla Juventus? Calciomercato news: tutte le indiscrezioni e le novità sulla trattativa avanzata tra i bianconeri e il centrocampista tedesco, che può arrivare a parametro zero(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 16:28:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News - Rugani piace a tante ma è incedibile (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: il difensore centrale della Vecchia Signora ha tante ammiratrici, ma non lascerà Vinovo a breve(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 15:01:00 GMT)

EMRE CAN ALLA JUVENTUS? / Calciomercato news : l'arrivo del tedesco non prelude all'addio di Khedira : EMRE Can ALLA JUVENTUS? Calciomercato news: tutte le indiscrezioni e le novità sulla trattativa avanzata tra i bianconeri e il centrocampista tedesco, che può arrivare a parametro zero(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 14:58:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News - Marchetti nuova idea per la porta (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: la società torinese starebbe pensando ad un secondo portiere da ingaggiare, attenzione a Marchetti della Lazio(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 14:00:00 GMT)

Calciomercato Juventus - Marotta scatenato : blitz per chiudere un doppio colpo Video : Durante la sosta del campionato, i giocatori si riposano e i dirigenti lavorano incessantemente sul mercato. La #Juventus ha deciso di cedere Marko Pjaca in prestito allo Schalke 04, ma è molto attiva anche in entrata. Beppe Marotta e Fabio Paratici stanno facendo un gran lavoro; il primo obiettivo per gennaio resta sempre Emre Can, ma è molto più probabile che il centrocampista del Liverpool arrivi a Torino a parametro zero nella prossima ...

Emre Can alla Juventus?/ Calciomercato news : pronto il contratto per il tedesco - Dani Ceballos nell'intrigo? : Emre Can alla Juventus? Calciomercato news: tutte le indiscrezioni e le novità sulla trattativa avanzata tra i bianconeri e il centrocampista tedesco, che può arrivare a parametro zero(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 11:07:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News - futuro Allegri : Abramovich lo vuole a Londra (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: sulle tracce dell'allenatore della Vecchia Signora, Massimiliano Allegri, vi sarebbe Roman Abramovich del Chelsea(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 10:50:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News - non solo Torreira : ecco di cosa si è parlato con i blucerchiati (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: il club torinese ha incontrato nella giornata di ieri la Sampdoria, e si è discusso di molti giocatori(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 09:47:00 GMT)

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari dell’11 gennaio in DIRETTA : Deulofeu bloccato dal Napoli - l’Inter vuole Ramires - Praet piace alla Juventus : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un’altra lunga giornata di Calciomercato invernale (giovedì 11 gennaio). Anche oggi seguiremo tutte le trattative delle squadre italiane e dei principali campionati europei e gli spunti non mancano partendo da dove eravamo rimasti ieri. Uno è stato tra il Napoli (nella persona del ds Giuntoli) e l’agente di Deulofeu. Intesa di massima raggiunta per quanto riguarda l’ingaggio del ...