Calciomercato Juventus | Emerson Palmieri-Pellegrini | c’è il contatto

Calciomercato Juventus/ News - da Caldara a Pjaca : 51 gioielli bianconeri sparsi per l’Europa (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: sono addirittura 51 i calciatori di proprietà della Vecchia Signora che giocano in altri club d’Italia e d’Europa(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 11:26:00 GMT)

Calciomercato Juventus - Emre Can in arrivo? il punto sulla trattativa : La Juventus è alla ricerca di nuovi top player per poter rinforzare ulteriormente la rosa. I campioni d'italia non vogliono lasciare alcun trofeo agli avversari, la conferma arriva dagli obbiettivi che nella prima parte di stagione il club di Allegri ha raggiunto, ovvero la semifinale di Coppa Italia e la qualificazione agli ottavi di Champions League. Per avere maggiori chance di trionfare anche in Europa però alla Juve servono altri giocatori ...

Calciomercato Juventus/ News - per Barella si fa sul serio : incontro Paratici-Rossi (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: il club juventino ha incontrato il Cagliari per prendere informazioni su Nicolò Barella, gioiello dei rossoblu(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 10:24:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News - Praet : c’è l’accordo - arriverà a luglio (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: la società torinese ha raggiunto l’accordo con la Sampdoria per il gioiello Praet, che arriverà però a luglio(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 09:20:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News - ritorno di fiamma per Alexis Sanchez (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie sul club allenato da Massimiliano Allegri: ritorno di fiamma per l'esterno cileno dell'Arsenal Alexis Sanchez che piace anche al Manchester United.(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 03:25:00 GMT)

Calciomercato JUVENTUS/ News : Andre Gomes lascia il Barcellona - ma... (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie legate al mondo bianconero: il difensore centrale della Vecchia Signora ha tante ammiratrici, ma non lascerà Vinovo a breve(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 16:38:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News - Rugani piace a tante ma è incedibile (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: il difensore centrale della Vecchia Signora ha tante ammiratrici, ma non lascerà Vinovo a breve(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 15:01:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News - Marchetti nuova idea per la porta (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: la società torinese starebbe pensando ad un secondo portiere da ingaggiare, attenzione a Marchetti della Lazio(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 14:00:00 GMT)

Calciomercato Juventus - Marotta scatenato : blitz per chiudere un doppio colpo : Durante la sosta del campionato, i giocatori si riposano e i dirigenti lavorano incessantemente sul mercato. La Juventus ha deciso di cedere Marko Pjaca in prestito allo Schalke 04, ma è molto attiva anche in entrata. Beppe Marotta e Fabio Paratici stanno facendo un gran lavoro; il primo obiettivo per gennaio resta sempre Emre Can, ma è molto più probabile che il centrocampista del Liverpool arrivi a Torino a parametro zero nella prossima ...

Calciomercato Juventus/ News - futuro Allegri : Abramovich lo vuole a Londra (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: sulle tracce dell'allenatore della Vecchia Signora, Massimiliano Allegri, vi sarebbe Roman Abramovich del Chelsea(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 10:50:00 GMT)