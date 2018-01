Calciomercato Inter | tira e molla per Rafinha intanto spuntano due suggestive ipotesi per

Calciomercato Inter/ News - Icardi resta solo con la Champions (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra nerazzurra: il capitano del club meneghino, Mauro Icardi, potrebbe restare ad Appiano Gentile solo con la Champions League(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 10:47:00 GMT)

Ramires all'Inter / Calciomercato - il brasiliano a Milano quando un sostituto andrà allo Jiangsu : Calciomercato, Ramires all'Inter: il giocatore pronto a partire, ma non è ancora fatta, bisognerà trovare una soluzione economica per il Fair Play finanziario e un erede allo Jiangsu(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 09:51:00 GMT)

Calciomercato Inter/ News - Rafinha : 23 milioni non bastano - pronto un nuovo incontro (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra nerazzurra: il Barcellona considera troppo bassa l’offerta presentata dai nerazzurri pari a 20 milioni più 3 di bonus(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 09:47:00 GMT)

Lisandro Lopez all'Inter / Calciomercato : video - già domenica il difensore al lavoro con Spalletti? : Lisandro Lopez all'Inter, in arrivo il difensore argentino dal Benfica: prestito con diritto di riscatto fissato ad 11 milioni di euro, le ultimissime, domenica già ad Appiano?(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 09:41:00 GMT)

Calciomercato : tutte le trattative di oggi LIVE. Inter - in arrivo Lisandro Lopez dal Benfica : Calciomercato, ECCO QUELLO CHE È SUCCESSO GIOVEDI' L' Inter è pronta ad accogliere Lisandro Lopez dal Benfica mentre si attende ancora una risposta dal Barcellona per Rafinha . Sul fronte Ramires ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 12 gennaio in DIRETTA : Inter scatenata - si muove anche il Milan. Il Napoli aspetta Verde : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di venerdì 12 dicembre. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. CLICCA F5 (TABLET) O REFRESH (DISPOSITIVO MOBILE-TABLET) PER AGGIORNARE LA PAGINA 8.46 SPAL – Dopo aver ufficializzato Kurtic, gli estensi sono ad ...

Calciomercato Inter/ News - scambio con l'Atletico Madrid per Joao Mario arriva... (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra di Luciano Spalletti: scambio clamoroso con l'Atletico Madrid dove potrebbe andare Joao Mario in cambio di uno tra Carrasco e Correa.(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 03:47:00 GMT)

LISANDRO LOPEZ ALL'INTER/ Calciomercato : video - il centrale amante delle macchine veloci : LISANDRO LOPEZ ALL'INTER, in arrivo il difensore argentino dal Benfica: prestito con diritto di riscatto fissato ad 11 milioni di euro, le ultimissime(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 00:11:00 GMT)

Lisandro Lopez all'Inter/ Calciomercato : video - accordo con il Benfica - le cifre : Lisandro Lopez all'Inter, in arrivo il difensore argentino dal Benfica: prestito con diritto di riscatto fissato ad 11 milioni di euro, le ultimissime(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 23:11:00 GMT)

Calciomercato Inter : offerta per Rafinha : Come riporta Sky Sport, l'Inter ha presentato anche un'offerta ufficiale al Barcellona: prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro più 3 di bonus. La società catalana ...

Calciomercato Inter - ecco il difensore per Spalletti : in arrivo Lisandro Lopez : Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'Inter ha praticamente trovato l'accordo con il Benfica per l'acquisto del difensore argentino Lisandro Lopez. L'offerta inviata al club portoghese dovrebbe ...

Calciomercato Inter - ecco i botti : tre colpacci per Spalletti - il tecnico adesso pensa al 4-3-3 [FOTO] : 1/14 Handanovic (Foto LaPresse/Fabio Ferrari) ...

Calciomercato - primo rinforzo per l'Inter : quasi fatta per Lisandro Lopez : ROMA - Ecco il primo rinforzo per l'Inter di Spalletti. È quasi fatta per il passaggio di Lisandro Lopez dal Benfica alla società nerazzurra. Il difensore centrale arriverà a Milano in prestito ...

Calciomercato Inter - per la difesa ecco Lisandro Lopez : arriva in prestito con diritto di riscatto : Aveva chiesto un difensore centrale, Luciano Spalletti è stato accontentato. E' fatta, l'Inter ha chiuso per Lisandro Lopez. Colpo a sorpresa, l'argentino classe '89 arriva in nerazzurro dal Benfica ...