Calciomercato Inter News | Perisic | il futuro è tutto da scrivere Ultime notizie

RAMIRES ALL'INTER / Calciomercato - Brocchi approva il brasiliano : è un giocatore importante : Calciomercato , RAMIRES ALL'INTER : il giocatore pronto a partire, ma non è ancora fatta, bisognerà trovare una soluzione economica per il Fair Play finanziario e un erede allo Jiangsu(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 11:45:00 GMT)

LISANDRO LOPEZ ALL'INTER / Calciomercato : video. Dal Portogallo autorevoli conferme : LISANDRO LOPEZ ALL'INTER , in arrivo il difensore argentino dal Benfica: prestito con diritto di riscatto fissato ad 11 milioni di euro, le ultimissime, domenica già ad Appiano?(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 11:43:00 GMT)

Calciomercato Inter - tira e molla per Rafinha intanto spuntano due suggestive ipotesi per l’attacco : 1/7 Rafinha (foto LaPresse/EFE) ...

Ramires all'Inter / Calciomercato - il brasiliano a Milano quando un sostituto andrà allo Jiangsu : Calciomercato , Ramires all'Inter : il giocatore pronto a partire, ma non è ancora fatta, bisognerà trovare una soluzione economica per il Fair Play finanziario e un erede allo Jiangsu (Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 09:51:00 GMT)

Calciomercato Inter/ News - Rafinha : 23 milioni non bastano - pronto un nuovo incontro (Ultime notizie) : Calciomercato Inter , ultime notizie legate alla squadra nerazzurra: il Barcellona considera troppo bassa l’offerta presentata dai nerazzurri pari a 20 milioni più 3 di bonus(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 09:47:00 GMT)

Lisandro Lopez all'Inter / Calciomercato : video - già domenica il difensore al lavoro con Spalletti? : Lisandro Lopez all'Inter , in arrivo il difensore argentino dal Benfica: prestito con diritto di riscatto fissato ad 11 milioni di euro, le ultimissime, domenica già ad Appiano?(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 09:41:00 GMT)

Calciomercato : tutte le trattative di oggi LIVE. Inter - in arrivo Lisandro Lopez dal Benfica : Calciomercato , ECCO QUELLO CHE È SUCCESSO GIOVEDI' L' Inter è pronta ad accogliere Lisandro Lopez dal Benfica mentre si attende ancora una risposta dal Barcellona per Rafinha . Sul fronte Ramires ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 12 gennaio in DIRETTA : Inter scatenata - si muove anche il Milan. Il Napoli aspetta Verde : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di venerdì 12 dicembre. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. CLICCA F5 (TABLET) O REFRESH (DISPOSITIVO MOBILE-TABLET) PER AGGIORNARE LA PAGINA 8.46 SPAL – Dopo aver ufficializzato Kurtic, gli estensi sono ad ...