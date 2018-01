Calciomercato - Crotone : rossoblu vicini al doppio colpo : Vacanze concluse per la formazione del Crotone, reduce dalla sconfitta di misura (1-0) allo stadio "Giuseppe Meazza" contro il Milan nel turno della ventesima giornata di Serie A, prima gara dell'anno solare e del girone di ritorno. A tenere banco in casa pitagorica non è solo la prossima sfida salvezza in casa della neopromossa Hellas Verona ma soprattutto il mercato di riparazione di gennaio che ha portato fino a questo momento alla cessione ...

Crotone - Vrenna fa il punto sul Calciomercato : da Tonelli a Giaccherini - sino alle nuove piste : Raffaele Vrenna, direttore generale del Crotone, ha parlato a Radio Crc delle vicende di mercato che coinvolgono il club calabrese: “Credo che la trattativa per Tonelli sfumerà, abbiamo già preso Capuano. Proveremo a rinforzarci ancora sugli esterni offensivi e a centrocampo, complice gli infortuni e la partenza di qualcuno. Giaccherini? I sogni son desideri. È un calciatore importante che percepisce uno stipendio elevato. Nessuno mette in ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - interesse di Crotone e Spal per Pantic della Dinamo Kiev : Alexandar Pantic, difensore della Dinamo Kiev, potrebbe approdare in Serie A in questa sessione di mercato invernale. Il centrale classe 1992 in stagione ha collezionato appena 5 presenze tra campionato, coppa d’Ucraina e Europa League e potrebbe decidere di cambiare aria per ritrovare la continuità perduta. Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, Crotone e Spal hanno mostrato interesse per Pantic. Il difensore serbo costa ...

Calciomercato Crotone : doppio colpo in casa rossoblu. : Il Crotone regala i primi rinforzi a mister Zenga: Capuano del Cagliari e Ricci del Sassuolo. Il Club del patron Vrenna è al lavoro per accontentare le richieste di Walter Zenga e in questo pomeriggio è riuscito a chiudere ben due colpi. Il primo nome è quello di Marco Capuano del Cagliari, sul quale era forte la concorrenza di Spal e Benevento. Decisivo, nelle ultime ore, è stato il pressing dell’allenatore calabrese che con una ...

Calciomercato Crotone - il dg Vrenna svela tutto : da Capuano a Pinamonti e Tonelli : Calciomercato Crotone – Intervenuto ai microfoni di ‘Sportitalia’, il dg del Crotone, Raffaele Vrenna, ha fatto un punto sul mercato dei pitagorici rilasciando dichiarazioni interessanti: “Il mercato di gennaio? Andrà via qualche giocatore scontento, che non trova spazio. Nel mercato estivo abbiamo fatto abbastanza, ci sono giocatori che vogliono andare a giocare. I ruoli che saranno da rivedere saranno difesa e ...

Calciomercato Crotone - piace Pinamonti dell'Inter : Crotone - Il Crotone è pronto a muoversi sul mercato per dare a Zenga una rosa adeguata per il finale di stagione. C'è una salvezza da centrare e il tecnico dei calabresi avrebbe chiesto rinforzi ...

