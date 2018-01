Calciomercato Bologna | nessuna fretta per il dopo Verdi

Calciomercato - il Bologna si rifà il look a centrocampo : quattro operazioni - le ultime anche per l’attacco : Calciomercato Bologna – Il Bologna è in piena lotta per raggiungere la salvezza, la squadra di Donadoni è al lavoro per riscattare il pesante ko contro il Torino. Nel frattempo tiene banco il mercato, un reparto pronto a subire grandi cambiamenti è sicuramente il centrocampo, due le trattative in entrata e due in uscita. Oggi sarà il giorno di Dzemaili, firma del contratto e visite mediche, per la mediana sprint anche per Cavion della ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : Genoa e Torino show - pazza idea di Sampdoria e Bologna : Calciomercato, tutte LE trattative DEL giorno – trattative sempre più calde, Inter scatenata. La squadra ha fatto emergere diversi problemi soprattutto tra le riserve, nelle ultime ore è stata effettuata una mossa importante per la difesa. E’ fatta per l’arrivo di Lisandro Lopez del Benfica. Trattativa ben avviata nel ultime ore ed accordo che si avvicina ad essere formalizzato in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro. Ad ...

Calciomercato Verona - ufficiale Petkovic. Oikonomou dal Bologna al Bari : Bologna - Inizia a infiammarsi il mercato della Serie A, con i primi movimenti incrociati. Una grande mossa oggi l'ha concretizzata l' Hellas Verona che ha annunciato di aver trovato l'accordo con l'...

Calciomercato Bologna - dopo-Verdi : spunta un nuovo nome a sorpresa : 1/17 LaPresse/Settonce Roberto ...

Calciomercato il tecnico del Montreal : "Sì - Dzemaili vuole tornare al Bologna" : BOLOGNA - Blerim Dzemaili ha chiesto di tornare in Italia, al Bologna . La conferma arriva direttamente dal tecnico del Montreal Impact (sua attuale squadra), Remi Garde, il quale, intervistato dai ...

Calciomercato - il tecnico del Montreal : "Dzemaili vuole il Bologna" : BOLOGNA - Blerim Dzemaili ha chiesto di tornare in Italia, al Bologna . La conferma arriva direttamente dal tecnico del Montreal Impact (sua attuale squadra), Remi Garde, il quale, intervistato dai ...

Calciomercato Bologna - si pensa al dopo Verdi : due nomi sul taccuino! Fatta per un colpo a centrocampo : Calciomercato Bologna – Sono giorni intensi di mercato per il Bologna, alle prese con la questione Simone Verdi. Al rientro dalle vacanze, l’esterno rossoblù prenderà una decisione in merito al trasferimento al Napoli già in questo mercato di gennaio. La società felsinea intanto sta già pensando al dopo Verdi. Due sono i nomi in cima alla lista dei rossoblù: Ciciretti via Napoli e Karamoh dell’Inter. Intanto, secondo quanto ...

Calciomercato Bologna - Signori parla del futuro di Verdi : 1/16 LaPresse/Massimo Paolone ...

Calciomercato Bologna - Palacio ci pensa : rinnovo o ritiro : Bologna - Il Bologna ha proposto il rinnovo a Rodrigo Palacio . Sul tavolo c'è un'offerta simile a quella di quest'anno: circa 700mila euro. Una cifra comprensiva di bonus legati a obiettivi personali ...

Calciomercato Serie A - che botti : Genoa e Torino scatenate - movimento anche per Sampdoria - Verona - Bologna ed Udinese - gli obiettivi delle big [GALLERY] : 1/21 ...

Calciomercato - Bologna-Dzemaili dipende da Taider : BOLOGNA - Taider ha chiesto di essere ceduto, vorrebbe andare in Bundesliga. Ma non è così semplice. Più realistica la possibilità che vada a giocare nel Montreal Impact , in Canada, aprendo così la ...

Calciomercato Bologna - via Petkovic. Va in prestito al Verona : Bologna - Cinque mesi, con la (quasi) certezza che Pecchia punterà su di lui. I rapporti tra Bologna e Verona sono eccellenti, la stima e l'amicizia tra i due ds, Riccardo Bigon e Filippo Fusco è tale ...

Calciomercato Bologna - non solo Verdi : si profilano altre due cessioni : Calciomercato Bologna – Il Bologna non sta attraversando un buon momento nel campionato di Serie A, la squadra di Donadoni è reduce dalla pesante sconfitta contro il Torino ed adesso è al lavoro in vista della ripresa. Nel frattempo tiene banco il mercato con importanti novità in arrivo, continua la trattativa con il Napoli per Verdi ma si profilano altre due cessioni già a gennaio. Una è quella che porta a Masina, nelle ultime ore nuovo ...

Calciomercato Bologna - Bigon svela : Verdi - Dzemaili e Paletta - le novità : Calciomercato Bologna – Il Bologna è reduce dalla pesante sconfitta sul campo del Torino, adesso per i prossimi giorni a tenere banco sarà il mercato, ecco le indicazioni di Bigon in vista di gennaio: “Donadoni non ha dato consigli a Verdi, ha detto che vorrebbe poterlo allenare ancora e che quando è capitato a lui ha deciso in un modo, ma non ha consigliato a Verdi di fare altrettanto. Nessuno sta spingendo Verdi ad andare e lui ...