Calciomercato Benevento | Djuricic e Crecco tornano d' attualità

Calciomercato - De Ceglie trova squadra dopo il no del Benevento : ecco la nuova destinazione : L’esterno ed Juventus De Ceglie si è allenato per qualche giorno con il Benevento, dopo un’attenta valutazione il club ha deciso per il mancato tesseramento, il calciatore è rimasto sicuramente deluso ma adesso ha trovato una nuova squadra. De Ceglie ha deciso di ripartire dalla seconda divisione svizzera, accettato il corteggiamento del Servette: “Paolo De Ceglie è ora un giocatore del Servette, avrà il numero 23 e non vede ...

Calciomercato Benevento - Vigorito sogna un doppio colpo (impossibile) : i dettagli : Calciomercato Benevento – Due vittorie consecutive rispettivamente con Chievo e Sampdoria hanno riportato grande entusiasmo in casa Benevento, tornato a credere alla salvezza. Il club campano è molto attivo sul mercato, Vigorito vuole rinforzare la rosa per non avere rimorsi in vista del girone di ritorno. Dopo Guilherme, Billong, Sandro e Diabaté, il patron dei giallorossi sogna un doppio colpo incredibile: il Benevento, infatti, secondo ...

Calciomercato Benevento - ultimi dettagli per Diabatè : Benevento - Cheick Diabaté è un nuovo giocatore del Benevento . Il giocatore maliano, che arriverà dall'Osmalinspor, domani farà scalo a Roma e sosterrà le visite mediche prima di approdare nel Sannio.

Calciomercato Benevento - tutto fatto per Diabaté : cifre e dettagli : Calciomercato Benevento – Vigorito scatenato. Quarto colpo messo a segno dal Benevento dopo Sandro, Billong e Guilherme. Il club campano ha definito l’acquisto di Cheick Diabaté, in arrivo dall’Osmanlispor che ha concesso al giocatore il permesso di recarsi in città per svolgere le visite mediche e porre la firma sul contratto. Prestito oneroso a 200 mila euro con diritto di riscatto libero: questa la formula del trasferimento ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : scambio Milan-Udinese - Benevento scatenato - mosse di Genoa e Cagliari : Calciomercato, tutte LE trattative DEL giorno – Il Calciomercato entro nel vivo, giornata ricca di novità. Deulofeu avrebbe già detto sì alla proposta dell’Inter, ma il problema rimane la formula. I nerazzurri non possono andare oltre al prestito con diritto di riscatto. Il Barcellona invece vorrebbe monetizzare subito o quantomento inserire l’obbligo di riscatto. Per venire incontro alle esigenze dell’Inter, però, il presidente dei ...

Calciomercato Benevento - chiusi due colpi ed altre trattative ben avviate : Calciomercato Benevento – Il Benevento ci crede. Grande rimonta della squadra di De Zerbi che nell’ultimo match ha conquistato tre punti preziosissimi contro la Sampdoria. La dirigenza si è già mossa in modo importante ed adesso sono pronti altri colpi. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ i campani hanno messo le mani sulla punta Diabaté e stanno per chiudere anche Bongonda dalla Turchia. Per la fascia si ...

Calciomercato Benevento - adesso cambiano le strategie : i dettagli : Calciomercato Benevento – Dopo la bella vittoria di ieri contro la Sampdoria, in casa Benevento ci saranno due settimane per pensare al Calciomercato. Le strategie ora cambiano eccome, le ultime gare hanno un peso enorme nelle considerazioni fatte dalla società e dal tecnico. In primis va chiarito subito un aspetto, Coda non partirà più. Il Parma preme per averlo, ma le sue recenti prestazioni, i goal e le lodi di mister De Zerbi, sembra ...

Calciomercato Benevento - Vigorito scatenato : “vi svelo i colpi per gennaio” - poi parla del ‘caso’ Ciciretti : Calciomercato Benevento – Il Benevento crede all’obiettivo salvezza, maggiore fiducia dopo il successo nella gara di campionato contro il Chievo, la dirigenza scatenato sul mercato con l’intenzione di rinforzare la rosa. Nel frattempo importanti indicazioni da parte del presidente a Radio Kiss Kiss Napoli: “A qualcuno fa piacere far passare Vigorito come nemico del Napoli. Dopo il Benevento, ho simpatia per il Napoli, ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 5 gennaio in DIRETTA : il Psg vuole portare Cristiano Ronaldo a Parigi! Benevento molto attivo - Tevez torna in Argentina : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di trattative del Calciomercato invernale. Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. La Juventus ha ceduto Pjaca in prestito allo Schalke 04 ed è in costante pressing su Emre Can, ma sta facendo un pensierino anche per Cristante. Il Napoli, dal canto suo, è in cerca di un attaccante ...

Calciomercato Benevento - Billong firma. A disposizione per la Sampdoria : Benevento - Jean Claude Billong è ufficialmente un giocatore del Benevento . Il club sannita ha infatti comunicato "di aver perfezionato l'accordo con il club NK Maribor per l'acquisto a titolo ...

