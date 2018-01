Brunetta | c destra primo tonerà a Chigi

Elezioni 2018 - Brunetta : a giorni programma di coalizione del centrodestra : "Un programma per far ripartire l' Italia , uno shock fiscale per rilanciare la nostra economia. - assicura - Il tutto con grande credibilità e con senso di responsabilità rispetto ai conti pubblici .

Elezioni - Brunetta : “Con Grasso in campo Renzi sotto il 20%. Il Centrodestra unito con i cattolici prenderà oltre il 40%” : “I sondaggi continuano a fotografare l’ascesa del Centrodestra a discapito di una sinistra sempre più in difficoltà. La discesa in campo di Grasso ha un significato preciso: qualora lui dovesse avvicinarsi al 10%, vedremo un Pd Renziano sotto il 20%. Il Centrodestra invece è sempre più solido, con Fdi verso il congresso in crescita, la Lega che prenderà voti non solo al Nord e Forza Italia che si confermerà il primo partito della ...

Giorgetti - Brunetta - Rampelli e... Ecco il governo di Centrodestra : Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia continuano - dietro le quinte - a lavorare all'accordo politico - elettorale in attesa del vertice Salvini, Berlusconi, Meloni che sancirà l'intesa definitiva. Nel frattempo, secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it... Segui su affaritaliani.it

Scanzi : “Brunetta dice che Il Fatto porta fortuna al centrodestra? Fa cabaret - anche quando parla delle vicende giudiziarie di Berlusconi” : “Brunetta dice che Travaglio e Il Fatto portano fortuna a Berlusconi? L’altra sera ha Fatto in larga parte cabaret, era tutto carico, felice e divertito. Non è molto serio neanche quando parla delle vicende giudiziarie di Berlusconi”. Così a Otto e Mezzo (La7) il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, commenta il vis-à-vis tra il deputato di Forza Italia, Renato Brunetta, e Marco Travaglio. E alla conduttrice Lilli Gruber, che gli ...