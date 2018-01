: Borse europee positive, Milano a +0,52% - NotizieIN : Borse europee positive, Milano a +0,52% - IWBank_it : Apertura Borse europee h 9:25 FTSEMIB????23.367,07?0,27% DAX????13.243,33?0,31% CAC????13.243,33?0,31% IBEX????10.467,3?0,3… - thexeon : Piazza Affari e Borse europee attese positive in avvio, oggi focus sugli Usa con… - FrancescoP61 : Buongiorno a tutti...eccoci dopo la pausa festiva a fare un primo commento sulle borse europee. Il Dax in particola… - infoiteconomia : Realizzi sulle Borse europee. Milano in controtrend grazie alle banche (Teleborsa) -

Apertura in rialzo per lespinte dai nuovi record segnati da Wall Street. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna +0,52% e l'All Share +0,51%. Margine Btp-Bund tedesco a 151,08 punti, con rendimento del decennale al 2,048%. Londra +0,03%, Parigi +0,21% e Francoforte +0,29%. Euro a 1,2056 dollari e 134,17 yen in avvio dei mercati valutari.(Di venerdì 12 gennaio 2018)