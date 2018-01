Borsa | WM Capital in luce sull' Aim Italia dopo contratto investment advisory con Zeus

Juve - boom in Borsa : è la regina d'Europa. E pure la Capitale tira : In Borsa la Juve guarda tutti dall'alto. Anche in Europa. Il 2017 si è chiuso con una performance senza precedenti che ha permesso al club bianconero di realizzare un surplus del 154% nella quotazione.

Borsa - in 10 anni di crisi Piazza Affari è costata quasi 90 miliardi in ricapitalizzazioni. E langue ancora : “Il ruolo del capitale di rischio è uscito rafforzato dalla recente crisi”. Massimo Capuano, all’epoca amministratore delegato di Borsa Italiana, a dicembre 2009 commentava così l’andamento dei mercati italiani a poco più di un anno dal crac Lehman Brothers. Per Piazza Affari, dopo lo shock del 2008 che aveva visto il listino milanese registrare perdite vicine al 50% per una capitalizzazione che era arrivata a scendere sotto quota ...

Borsa - Marchionne vale 73 miliardi : Fiat - Ferrari e Cnhi capitalizzano più di GM : Da ieri Sergio Marchionne vale in Borsa più di General Motors. Con l'impennata in Borsa degli ultimi giorni infatti il valore delle tre aziende ex-Fiat guidate dal manager italo-canadese, ovvero FCA, ...

Borsa - 2017 in crescita per Milano : la capitalizzazione aumenta del 23% : Si sta chiudendo un anno da record per la Borsa di Milano , che non solo ha messo a segno una solida performance ( FTSE MIB +15,5%), che nulla ha da invidiare alle altre Euroborse, ma anche in termini ...

Carige sulle montagne russe in Borsa. Se fallisce nuovo esame Bce - "possibile un altro aumento di capitale" : ROMA - Sono tre le ispezioni della Vigilanza che investono la traballante Banca Carige. Nel giorno di avvio dell'aumento di capitale, il prospetto informativo rivela che il gruppo bancario ligure è ...

Carige ad alta volatilità in Borsa : Bce : ?«Possibile nuovo aumento di capitale» : Faticano a fare prezzo il titolo e i diritti per l'aumento di capitale di Carige. Entrambi stamani in piazza Affari hanno segnato un rialzo teorico del 20% in Borsa, nel primo giorno dell'operazione di aumento di capitale da 560 milioni....

Carige : volatilità in Borsa all'avvio dell'aumento di capitale : Roma, 22 nov. (askanews) Forte volatilità a Piazza Affari di Carige nel primo giorno dell'aumento di capitale da 500 milioni di euro dopo il maxi rimbalzo del 53% messo a segno ieri. Il titolo non è ...

Monte dei Paschi di Siena/ Mps - in Borsa a -2 - 3%. Il Tesoro al 68% del capitale (oggi - 21 novembre) : Monte dei Paschi di Siena news. Mps, in Borsa cede il 2,3%. Il Tesoro salirà al 68% del capitale della banca. Ultime notizie live di oggi 21 novembre 2017(Pubblicato il Tue, 21 Nov 2017 12:19:00 GMT)

Banca Carige/ Azioni sospese in Borsa - Malacalza ribadisce impegno per aumento di capitale : Le Azioni di Carige sono sospese dalle contrattAzioni in Borsa. L'aumento di capitale della Banca ligure è a rischio. Convocato il cda straordinario per decidere il da farsi(Pubblicato il Thu, 16 Nov 2017 17:56:00 GMT)

Banche in caduta libera in Borsa. Allarme rosso per Carige : salta il consorzio di garanzia per l'aumento di capitale : Giornata nera per i titoli bancari a piazza Affari, che registrano perdite pesanti trascinando il Ftse Mib in territorio negativo. Soffre Mps, che registra una perdita del 3,44 per cento. Male anche ...

Creval crolla in Borsa (-31% teorico) - spaventa l’aumento di capitale : Dopo non essere riuscito a fare prezzo, il titolo è entrato brevemente in contrattazione ed è stato subito fermato con un calo teorico del 30,99%. Ieri, a mercati chiusi, ha annunciato una maxi ricapitalizzazione fino a 700 milioni...

Creval crolla in Borsa dopo i conti e l'annuncio dell'aumento di capitale : Martedì l'annuncio un aumento di capitale da 700 milioni di euro, ben oltre le attese, per portare gli Npl sotto il 10%: "La questione degli Npl rimane cruciale: è ritenuta tale dai mercati oltreché ...