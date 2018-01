Borsa | Milano sale +0 | 51% | corre Fca

Borsa : Europa parte in rialzo in scia a record di WS - a Milano vola di nuovo Fca : ... dopo la pubblicazione delle minute della Banca centrale europea, nelle quali e' indicato che l'istituto potrebbe cambiare guidances in questi primi mesi del 2018 se l'economia europea continuera' a ...

Borsa Milano chiude in rialzo - +0 - 6% : (ANSA) - Milano, 11 GEN - Seduta positiva per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dello 0,64% a 23.305 punti.

Borsa : Milano maglia rosa Ue a meta' seduta - brilla St : Per contro perde quota Francoforte (-0,15%), risentendo anche della delicata situazione politica, dopo che la cancelliera tedesca, Angela Merkel, ha annunciato che ci sono ancora 'grandi ostacoli' di ...

Borsa : Europa cauta - Milano +0 - 6% : Milano, 11 GEN - Le Borse europee restano caute a metà seduta con Milano però con un passo più deciso. L'indice d'area Stoxx 600 si muove a ridosso la parità. Stesso passo per Parigi (+0,09%) e ...

Borsa : Milano +0 - 5% - in luce Stm - Saipem : Milano, 11 GEN - Piazza Affari si conferma in positivo a metà giornata, a dispetto delle altre Borse europee. Il Ftse Mib allunga ancora e sale dello 0,5% a 23.274 punti confermando i massimi da ...

Borsa : Milano apre a -0 - 01% : (ANSA) - Milano, 11 GEN - Piazza Affari apre poco mossa. Il Ftse Mib segna un -0,01% a 23.155,98 punti.

Borsa : Europa cauta in avvio - Milano al palo con realizzi sulle banche : I documenti potrebbero contenere indicazioni importanti sulle prossime mosse di politica monetaria. sulle prime battute Milano e Madrid oscillano sulla parita', Parigi sale dello 0,01% e Francoforte ...

Borsa Milano chiude in rialzo - +0 - 66% : Milano, 10 GEN - La Borsa di Milano chiude in rialzo dello 0,66%, con l'indice Ftse Mib a 23.157 punti.

Borsa Italiana oggi/ Milano - news : A2A a -2 - 3% - Banco Bpm a +3 - 7% (10 gennaio 2018) : Borsa Italiana news. Piazza Affari, superati i 23.000 punti, oggi inizia una nuova seduta e dopo il rialzo di ieri ne cerca un altro. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 15:29:00 GMT)

Borsa Milano chiude sopra 23 mila punti : (ANSA) - milano, 9 GEN - Piazza Affari ha chiuso in crescita dello 0,7%, sopra i 23 mila punti, riportandosi ai livelli dello scorso 11 novembre. milano è maglia rosa fra i principali mercati europei, ...