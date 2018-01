Bologna | donna muore investita da auto pirata

Bologna - donna trovata morta in casa a Budrio : fermato il marito : Svolta nelle indagini per l'omicidio di Anna Lisa Cacciari, la pensionata ex fioraia 65enne trovata morta lunedì nella sua casa di Armarolo di Budrio . Nella tarda serata di martedì la Procura di ...

Bologna, donna di 60 anni accoltellata e uccisa in una villetta: il marito ha dato l'allarme La casa dove è stato trovato il cadavere si trova in aperta campagna nella frazione di Armarolo di Budrio. L'uomo avrebbe scoperto il corpo dopo essere rincasato nel pomeriggio.Continua a leggere La casa dove è stato trovato il cadavere