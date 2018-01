Boldrini | accordo Pd-Fi? No da elettori

Boldrini 'Delusa per divisioni del centrosinistra - bisogna provare un accordo. Ma non a prescindere dal merito' : ROMA - 'Io non sono affatto contenta della divisione del centrosinistra. Io sono per l'unità e bisogna cambiare rotta, ma sta aumetando il partito delle astensioni'. Sono le parole di Laura Boldrini ...

Elezioni - Boldrini : “Di Maio dice che non farà mai accordo con me? Ha ragione - 5 stelle non hanno valori di sinistra” : “I valori della sinistra non combaciano con quelli del Movimento 5 stelle. Di Maio dice che non vorrebbe mai fare un accordo con noi? Ha ragione perché anche io la penso nello stesso modo”. Lo ha detto la presidente della Camera ed esponente di LeU, Laura Boldrini negli studi di Otto e Mezzo su La7 intervistata da Lilli Gruber. La presidente della camera ha anche accettato la sfida lanciata da Salvini: “Non so ancora dove mi ...