BMW - Vince come gruppo | non da sola

Leggi la notizia su quattroruote

(Di venerdì 12 gennaio 2018) IlBMW ha aggiornato i suoi record commerciali per il settimo anno consecutivo nel 2017. Con una crescita del 4,1% e 2.463.526 BMW, Mini e Rolls-Royce vendute, si conferma anche al primo posto tra i maggiori produttori automobilistici del segmento premium replicando così a quanto dichiarato pochi giorni fa dalla rivale Mercedes.Una diatriba infinita. Da anni ormai i tedeschi fanno a gara per conquistare la vetta con una battaglia al calor bianco soprattutto sul fronte dialettico con continue dichiarazioni e attestazioni su chi sia la regina mondiale del premium. I numeri, però, parlano chiaro. Pochi giorni fa è stata la Mercedes ad autoproclamarsi il miglior brand al mondo, oggi è arrivata la replica della BMW, che con i dati disi è issata in cima alla classifica mondiale. La Casa di Stoccarda può effettivamente dichiararsi la prima al mondosingolo brand con i suoi ...