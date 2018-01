BMW - Le vendite sono cresciute del 4 | 1% nel 2017

BMW : record di vendite nel 2017 : record di vendite per il gruppo Bmw nel 2017 . Il colosso automobilistico di Monaco ha annunciato di avere archiviato l'anno passato con 2.463.526 veicoli, registrando una crescita del 4,1 per cento. "...

Gruppo BMW - Vendite in crescita - ma utili trimestrali in calo : Vendite e ricavi in aumento, ma utili in calo, seppur leggermente, a causa dei forti investimenti nella mobilità del futuro. questa la sintesi dei risultati del Gruppo BMW nel terzo trimestre.Su i ricavi giù gli utili. In dettaglio, le Vendite di veicoli dei brand BMW, Mini e Rolls-Royce sono aumentate dell'1,2% nel periodo luglio-settembre (pari 590.415 unità), i ricavi si sono attestati a 23,424 miliardi (+0,3%), mentre la redditività ha ...