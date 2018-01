Beverly Hills 90210 | reunion in arrivo? – Tori Spelling e Ian Ziering lanciano un indizio

Tori Spelling : «Vorreste una reunion di Beverly Hills 90210?» : La provocazione viene direttamente da colei che interpretava Donna Martin in Beverly Hills 90210 più di venticinque anni fa. Tori Spelling lo fa in uno scatto pubblicato sul suo profilo Instagram insieme a colui che aveva alimentato il suo amore ai tempi della serie: il bel Steve Sanders, interpretato dall’attore Ian Ziering. « reunion (Allarme Spoiler)», scrive Tori a corredo di una foto che la ritrae insieme a Ian e al suo bambino. «Donna ...

Che cosa significa aspettare il Natale a Beverly Hills : Per un italiano cresciuto a pandoro e repliche di Fantaghirò immaginare il Natale a Beverly Hills è tutt’altro che semplice. E non soltanto perché con una temperatura media che supera i 20 gradi per la maggior parte della giornata i tradizionali maglioncini di lana con renne e affini potrebbero risultare un tantino fuori luogo. Questa cittadina della Contea di Los Angeles, poco più di 34 mila anime incastonate in un tributo architettonico ...

Charles Manson morto - dall’infanzia in riformatorio al massacro di Beverly Hills : chi era il killer di Sharon Tate : l serial killer americano Charles Manson è morto a 83 anni. Era stato ricoverato in un ospedale in California qualche giorno fa per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Leader di una setta conosciuta con il nome di ‘Family’, Manson è stato uno dei killer più sanguinari della storia degli Stati Uniti. Stava scontando l’ergastolo per l’omicidio di Sharon Tate, 26enne moglie di Roman Polanski, e altre sei ...