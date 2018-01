Bersani | ' Non portiamo via voti al PD | ma riprendiamo delusi del centrosinistra'

Regionali e alleanze - Liberi e Uguali si divide. Bersani apre al Pd - ma Sinistra Italiana non ci sta : Liberi e Uguali, la formazione guidata da Pietro Grasso si divide sul tema delle alleanze alle elezioni Regionali . Fa discutere la possibile intesa con il Pd in vista voto in Lombardia e Lazio. Ma se ...

Grasso : “Aboliamo le tasse universitarie”. Bersani : “Parliamo con tutti - non con la destra” : «Aboliamo le tasse universitarie». È la proposta presentata dal leader di Liberi e uguali Pietro Grasso, all’assemblea nazionale in corso a Roma. La misura, spiega, costa 1,6 miliardi: «È un decimo dei 16 miliardi che ci costa lo spreco di sussidi dannosi all’ambiente, secondo i dati del ministero dell’ambiente»....

Grasso : via tasse universitarie - tornerò attivista. Bersani : con la destra non parliamo Video : «Abbiamo voluto inserire un codice etico che non consideri solo l’aspetto giudiziario». A Boldrini: «Il tuo impegno sui diritti è straordinario». Lei: «Io amareggiata per il tradimento dello ius soli». Bersani: «parliamo con tutti tranne che con la destra»

Bersani - parlo con tutti - non con destra : (ANSA) - ROMA, 7 GEN - "La priorità si chiama lavoro: servono investimenti per dare lavoro e ridurre la giungla dei contratti precari. Senza queste cose non facciamo nulla con nessuno. Se ci sono ...

Gentiloni : "Non perdere il treno della crescita". Ma Bersani : lascia un Paese agitato : "Siamo ancora sotto la media europea di crescita nel 2017. Ma il rapporto dell'Ocse parla di velocità, di ritmo di questa crescita. Ed è una condizione incoraggiante, se lavoriamo bene". Il suo primo ...

Gentiloni difende il suo anno da premier - ma Bersani lo stronca : "Caro Paolo - non dimentico quello che ha fatto" : Il giorno dell'insediamento a Palazzo Chigi "sono salito sull'ottovolante e sono accadute tante cose che era difficile immaginare". In ogni caso "lascio un'Italia più stabile", un Paese più forte che, pur con tanti problemi aperti, ha superato la sua crisi più grave e che non deve disperdere gli sforzi fatti in comune". Parlando a La Stampa, Paolo Gentiloni difende così il suo anno da premier, ribadendo che "l'Italia ...

Bersani dice che 'Liberi e uguali' non favorisce la destra : Roma, 5 dic. (askanews) Accusare Liberi e uguali di favorire la destra è una 'bufala' perché col sistema elettorale in vigore 'ognuno vota dove lo porta il cuore' e i voti che prenderà la nuova lista ...

Fassino non si rassegna al no di Bersani. Ma un accordo Pd-Mdp è impossibile : Non vedo interesse da parte loro per trasformarsi in medici della politica, per farla uscire dalla crisi in cui, da troppo tempo ormai, sembra caduta. Ecco, non saranno di certo le guerre a colpi di ...

Centrosinistra - Bersani (Mdp) duro sulle alleanze : “Non è vero che uniti si vince. Bisogna cambiare” : Pierluigi Bersani, ospite di Propaganda live (La7) interviene sul tema delle alleanze: “Guarda anche qui molto semplicemente il voto utile stavolta sarà il voto libero. Non è un meccanismo né maggioritario né di vere coalizioni. La gente voterà dove pensa che ci siano gli ideali e gli interessi che qualcuno rappresenta in modo convincente. Tutte queste cose di questi giorni… noi tiriamo dritto poi vediamo se convinciamo qualcuno che ...