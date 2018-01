Berlusconi a Porta a Porta | «Abolire la legge Fornero? No | alcune cose vanno tenute»

Tripletta di Vespa : Di Maio - Renzi e Berlusconi a "Porta a Porta" : Da martedì 9 gennaio, in seconda serata, "Porta a Porta" apre le interviste ai leader dei principali partiti politici, in vista delle elezioni del prossimo 4 marzo. Si comincia con Luigi Di Maio ...

Elezioni - Bruno Vespa a Porta a Porta invita Di Maio - Renzi e Berlusconi : Pronti via. La campagna elettorale, quella vera, è partita in vista delle Elezioni del prossimo 4 marzo. Ne sono un segnale anche gli ospiti che Bruno Vespa avrà, uno dietro l'altro, questa settimana. ...

Berlusconi cerca il colpo grosso Riportare alle urne gli astenuti : La notizia ormai è certa. Silvio Berlusconi , navigato imprenditore dell'etere ancora una volta ha più fiuto di tutti ed è alla ri cerca del target ricco, quello che conta davvero e che può fare la grande differenza alle prossime elezioni. Parliamo degli oltre 12 milioni di cittadini italiani che come da sondaggi non intendono andare alle urne Segui su affaritaliani.it

Berlusconi cerca il colpo grosso Riportare alle urne gli astenuti Così Forza Italia andrà oltre il 51% : La notizia ormai è certa. Silvio Berlusconi , navigato imprenditore dell'etere ancora una volta ha più fiuto di tutti ed è alla ri cerca del target ricco, quello che conta davvero e che può fare la grande differenza alle prossime elezioni. Parliamo degli oltre 12 milioni di cittadini Italia ni che come da sondaggi non intendono andare alle urne Segui su affar Italia ni.it

Renzi a 'Porta a porta' : 'Sarei contento che Berlusconi potesse candidarsi perché vorrei proporgli di farlo contro di me' : 'Sarei contento che Berlusconi potesse candidarsi perché vorrei proporgli di candidarsi contro di me, visto che leggo che c'è l'accordo segreto o chissà cosa. vorrei che i cittadini vedessero ...

Berlusconi a Porta a Porta : 'Scendo in campo - la squadra di governo prima del voto' : Alle Politiche Silvio Berlusconi sarà comunque in campo . 'Farò la punta se sarò candidabile, senno farò l'allenatore. Fi avrà sia più seggi sia più voti'. A Porta a Porta il Cavaliere, che rivendica ...

Berlusconi a Porta a Porta : "Alle politiche sarò in campo - da punta. O farò l'allenatore" : "Alle politiche io ci sarò ": Silvio Berlusconi chiarisce subito quello che più gli preme in vista delle prossime elezioni politiche . Ospite di " Porta a Porta ", il leader di Forza Italia precisa che ...

Casa Montecarlo - Lavitola : 'Portai i soldi ai Caraibi per aiutare Berlusconi e incastrare Fini' : Ora che Silvio Berlusconi , dopo la vittoria alle elezioni siciliane , è ritornato in auge e mentre Gianfranco Fini rischia il processo per riciclaggio, torna a parlare anche Valter Lavitola , l' ex ...