Belen ironica chi la critica sui ritocchi estetici

(Di venerdì 12 gennaio 2018) “Diciamo che la fortuna a me non è mai mancata! #ironia #viamo?゚#15anni #babybely” cinguettaRodriguez postando uno scatto del suo fondoschiena di qualche anno fa. Nei giorni scorsi nella rubrica “Fatti e rifatti” di Striscia la Notizia, Gerry Scotti ha scherzato suini della Rodriguez. Sui social è partito il tam tam del “basta” eha replicato con ironia. Secondo il settimanale “Novella 2000”, “Alcuni amici a lei vicini le starebbero consigliando di smettere.starebbe infatti ricorrendo a diversi interventi di chirurgia estetica. Avrebbe lasciato il suo chirurgo storico per un medico veneto del quale si fiderebbe ciecamente. Quegli stessi amici le hanno anche detto che le sue labbra si sarebbero gonfiate un po’ troppo”. La showgirl reduce da una vacanza nel deserto con il fidanzato Andrea Iannone e il figlio Santiago, replica con ironia. ...