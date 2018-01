Beach Volley | a Pelhrimov cadono Rossi-Caminati

Beach Volley - World Tour. Brasile : nuova avventura per Juliana - con Andressa per sognare Tokyo : E’ l’atleta con il maggior numero di vittorie nel World Tour: su 151 tornei disputati ne ha vinti ben 49, quasi un terzo, ha 34 anni, arriva da una stagione non facile, con un solo successo (il torneo 1 Stella di Monaco) su cinque tornei giocati con Carolina Horta ma Juliana Felisberta non si arrende e vuole tentare l’assalto ai Giochi Olimpici, ai quail non partecipa da Londra 2012 quando fu bronzo in una delle sue ultime apparizioni con la ...

Beach Volley European Tour 2018 - Pelhrimov. Capitombolo azzurro : niente Italia in tabellone principale : Finisce subito, in qualificazione, l’avventura dell’Italia nel Master dell’European Tour a Pelhrimov. Nè Menegatti/Giombini, eliminate al primo turno da una coppia di giovani lettoni, nè Ranghieri/Caminati, battuti al secondo turno, sono riusciti a superare l’ostacolo delle qualificazioni e dunque il tabellone principale, le cui partite scattano domani, non vedfrà coppie Italiane al via. Una doppia delusione, dopo ...

Beach Volley European Tour 2018 - Pelhrimov. Menegatti/Giombini e Ranghieri/Caminati a caccia del main draw : Si disputano oggi le qualificazioni del Master europeo di Pelhrimov in Repubblica Ceca e, in una giornata storica per il circuito europeo, le due coppie italiane iscritte, Ranghieri/Caminati e Menegatti/Giombini cercano un difficile ingresso nel tabellone principale a 16 attraverso le qualificazioni. Per la prima volta un Master dell’European Tour si disputa a gennaio e per la prima volta si disputa in un impianto al coperto, sempre più ...

Beach volley. Obiettivo Tokyo 2020 per Ranghieri-Caminati : una coppia che può andare lontano : Cosa ci si può aspettare da una coppia che si ritrova due anni e mezzo dopo aver vinto il primo torneo del World Tour giocato assieme? Di tutto. E infatti Alex Ranghieri e Marco Caminati nella settimana di The Hague hanno fatto veramente di tutto, regalando emozioni e spettacolo, divertendosi e divertendo. La vittoria contro Vitor Felipe e Guto, i due brasiliani che sei mesi fa sbancarono Porec, una delle sedi dei tre Major Series della ...

Beach Volley World Tour 2018 - The Hague. April Ross torna a vincere! Lettonia a sorpresa nel maschile : Doppia sorpresa nel torneo di The Hague che ha vissuto oggi la sua fase conclusiva con il trionfo in campo femminile delle statunitensi April Ross e Alexandra Klineman, mentre il campo maschile Martins Plavins ed Edgars Tocs, al primo torneo assieme, fanno saltare il banco. Non è un torneo per i giovanissimi, quello sulla sabbia olandese, con April Ross, 35 anni, tra le donne e Martins Plavins, 32 anni, tra gli uomini che ancora una volta ...

Beach Volley World Tour 2018 - The Hague. Sconfitti Ranghieri/Caminati ma è un quinto posto che vale! : Si ferma ai quarti di finale la corsa della coppia azzurra Ranghieri/Caminati al primo torneo della stagione assieme, nel 4 Stelle di The Hague in Olanda. Dopo la bella impresa compiuta sui brasiliani Vitor Felipe/Guto, gli azzurri non sono riusciti a ripetersi contro i padroni di casa Varenhorst/Bouter che sembrano aver trovato già la giusta alchimia al primo torneo assieme e hanno battuto 2-0 la coppia italiana. Non è stata certo la miglior ...

Beach Volley World Tour 2018 - The Hague. Che impresa Ranghieri/Caminati! Rimonta vincente coi brasiliani : sono nei quarti : Quando in campo ci sono Alex Ranghieri e Marco Caminati non ci si può stupire ma stavolta l’impresa c’è tutta per la coppia italiana che batte in Rimonta, dopo un avvio da incubo, 2-1 i brasiliani Guto/Vitor Felipe che partivano con i favori del pronostico, forti del primo posto conquistato nel girone e incitori nella scorsa estate del Major Series di Porec, non un torneo qualunque. Gli azzurri sono partiti male, subendo una valanga ...

Beach Volley - World Tour 2018 - The Hague. Per Ranghieri e Caminati un’altra “vecchia conoscenza” nei sedicesimi : Il sorteggio del torneo 4 Stelle di The Hague sembra un album di ricordi per Alex Ranghieri e Marco Caminati che, dopo aver affrontato al debutto, Nico Beeler che fu sconfitto dagli azzurri nel 2015 in semifinale in occasione della loro prima e unica vittoria nel World Tour assieme, questa mattina alle 9 se la vedranno con la coppia statunitense Kolinske/Evans. Proprio la coppia statunitense che, appena formatasi, era stata sconfitta a ottobre a ...

Beach Volley : per Ranghieri-Caminati esordio ok a L'Aia : L'Aia (OLANDA)- Positiva partenza nel World Tour delL'Aia per gli azzurri Alex Ranghieri e Marco Caminati , usciti vincitori dalla sfida contro gli svizzeri Beeler-Krattiger 2-1 (21-16, 14-21, 15-12). ...

Beach Volley World Tour 2018 - The Hague. Ranghieri/Caminati si inchinano alla testa di serie numero uno : dovranno passare per i sedicesimi : Sconfitta a testa alta per Alex Ranghieri e Marco Caminati nella sfida che valeva l’accesso diretto agli ottavi di finale del torneo 4 Stelle di The Hague contro le teste di serie numero uno, i polacchi Losiak/Kantor che hanno dovuto sudare le proverbiali sette camicie per avere ragione (2-1) degli azzurri. Si vede che la coppia italiana è “work in progress“, che ha ancora difficoltà a gestire il cambio palla e le situazioni ...