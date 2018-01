Batteri intestinali modificati e broccoli contro il cancro al colon-retto

Tumore colon-retto : ecco i Batteri intestinali che battono il cancro : Grazie a uno studio condotto presso l’Università di Singapore e pubblicato sulla rivista Nature Biomedical Engineering sono stati creati batteri intestinali che combattono il cancro del colon-retto trasformando una molecola di broccoli e altri vegetali in un’arma contro il Tumore che determina la regressione della malattia e ha anche effetti preventivi sulla crescita del cancro. Nello specifico, lo studio si è svolto in 2 fasi: prima ...