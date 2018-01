Basta gente da Paesi di m Stop a Haiti | El Salvador e Africa

Trump attacca gli immigrati : "Basta gente da posti di m..." : 'Ma perchè abbiamo tutte queste persone che vengono qui da Paesi di merda?' . Un nuovo, durissimo attacco del presidente americano Donald Trump agli immigrati torna ad alimentare aspre polemiche in ...

Donald Trump - il presidente Usa insulta gli immigrati : “Basta gente da Africa - El Salvador e Haiti. Sono cesso di Paesi” : Haiti, El Salvador e alcuni Stati Africani Sono “paesi di merda”. E quindi gli Usa dovrebbero smetterla di accogliere immigrati dai quei posti. Gli insulti del presidente Donald Trump Sono volati all’interno dello Studio Ovale davanti ad alcuni membri del Congresso, come raccontano – senza essere smentiti dalla Casa Bianca – alcuni media americani. A parlamentari e senatori che gli chiedevano di riconsiderare la ...

