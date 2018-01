Basket | Eurolega 2018 | è un disastro per l’Olimpia Milano Il CSKA Mosca passeggia al

Basket femminile - Eurolega 2018 : Giorgia Sottana lascia il BLMA Montpellier e passa al Fenerbahce : Giorgia Sottana cambia casacca. Il playmaker italiano ha dato l’addio al BLMA Montpellier, squadra alla quale si era unita ad inizio stagione, per accasarsi in Turchia, al Fenerbahce. La notizia è stata data direttamente dal sito ufficiale della società francese, che ha chiarito come si tratti di un’occasione imperdibile per la giocatrice azzurra, che avrà l’occasione di unirsi ad uno dei quattro top club europei, finalista ...

Basket - Eurolega - alle 20.45 Olimpia-Cska. Rodriguez : "Difficile vincere : anche con Milano" : Eurolega, Barcellona-CSKA Mosca 85-72 Chi meglio di lei può raccontare quanto è largo oggi l'Oceano? "La Nba è la lega migliore dove giocano i 300 cestisti più forti del mondo. Ma ogni stagione ...

Basket - Eurolega 2018 : l’Olimpia Milano a caccia di un’impresa contro il CSKA Mosca : La capolista arriva al Forum. Per la diciassettesima giornata di Eurolega, l’Olimpia Milano ospita il CSKA Mosca in una sfida che si presenta quasi come una missione impossibile per la squadra di Simone Pianigiani. Il più classico dei testacoda con Milano ultima e con la corazzata russa che comanda la classifica. Milano ha bisogno di una vittoria per coltivare ancora i sogni playoff. L’Olimpia è reduce da tre sconfitte consecutive e ...

Basket femminile - Eurolega 2018 : il Famila Schio cerca una vittoria contro il Wisla per tenere vivo il sogno playoff : Undicesima giornata per l’Eurolega femminile ed il Famila Schio sarà impegnato in casa contro il Wisla Canpack in un match nel quale la squadra veneta cerca un’altra vittoria per confermare la quarta posizione nel gruppo B, che le varrebbe la qualificazione ai playoff al termine della fase a gironi. Dopo le due sconfitte consecutive con Yakin Dogu e Fenerbahce, Schio è riuscita a rialzarsi con la vittoria nell’ultimo turno ...

Basket - Eurolega ed Eurocup : i general manager promuovono Trento : A metà stagione è tempo di sondaggi anche nelle competizioni europee. Nelle classiche interviste di mid-term Eurolega ha registrato, tra le risposte dei general manager, la sorpresa della Dolomiti ...

Basket - Eurolega : Cska k.o. col Barcellona - e l'Olympiacos ride : Nel sedicesimo turno di Eurolega il Cska Mosca viene sconfitto sul campo del Barcellona e raggiunto al primo posto dall'Olympiacos. Dietro, tengono il passo Panathinaikos, Fenerbahçe e Real Madrid. - ...

Basket : Eurolega - altra inutile rimonta di Milano. L'Olympiacos vince 87-80 : Milano cede 87-80 all' Olympiacos nel 16° turno di Eurolega . Comincia nel peggiore dei modi il girone di ritorno dell'Armani Exchange, che alla "Peace and Friendship" incassa la terza sconfitta ...

Basket - Eurolega 2018 : l’Olympiacos è troppo forte - altra sconfitta per Milano : Non decolla l’Eurolega 2017-2018 dell’AX Armani Exchange Milano. Nel 16esimo turno, la formazione meneghina ha trovato la sconfitta numero 12 della competizione europea, senza mai entrare in partita contro l’Olympiacos Pireo, che si è dimostrata troppo forte come suggeriva anche la posizione di classifica delle due squadre, praticamente agli antipodi. Sin dai primi minuti, l’Olympiacos ha trovato con facilità la via del ...

Basket femminile - Eurolega 2018 : Schio si rimette in corsa. Nadezhda battuto con un gran terzo quarto : Il Famila Schio è tornato alla vittoria in Eurolega, rilanciando prepotentemente le proprie ambizioni di qualificazione ai quarti di finale. La squadra di Pierre Vincent ha battuto per 78-64 il Nadezhda. Le scledensi rimangono così in quarta posizione, a due vittorie dal trio di testa composto da Fenerbahce, Ekaterinburg e Dynamo Kursk. L’inizio è stato vissuto punto a punto, nel segno dell’equilibrio, fino a che le russe hanno ...

Basket - Eurolega 2018 : l’Olimpia Milano è vicina all’ultima chiamata. Serve l’impresa contro l’Olympiacos : Il 2018 segna l’inizio del girone di ritorno in Eurolega. Siamo nel pieno della regular season ed impazza la corsa alle prime otto posizioni, quelle che daranno accesso ai playoff. Quelle in cui spera di trovarsi ad aprile l’Olimpia Milano. Era questo l’obiettivo della società meneghina all’inizio della stagione e lo è ancora, almeno fino a quando la matematica non condannerà la squadra di Simone Pianigiani. La realtà, ...

Basket femminile - Eurolega 2018 : il Famila Schio inizia un mese di fuoco contro il Nadezhda : Passate le feste torna in campo l’Eurolega femminile. inizia un mese delicato, quello che porterà alla fine della regular season e alla definizione delle otto squadre che si giocheranno i quarti di finale e quindi l’accesso alla Final Four. inizia un mese decisivo per il Famila Schio, in piena corsa per il passaggio del turno. La pausa natalizia è stata quanto mai vitale per le scledensi, che hanno chiuso il 2017 con due sconfitte ...