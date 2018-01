Bari | con la droga in auto aggredisce Carabinieri | arrestato 23enne A casa due pistole e

Bari - trovato morto in casa Fabio Panza 'mozzicone' : indaga la Polizia : Nella giornata di ieri è stato trovato deceduto in casa propria Fabio Panza, classe 1952, a tutti noto come 'mozzicone', beccato in diverse occasioni a bucare gli pneumatici delle automobili per ...

Bari - diffonde in rete video hard dell'amica 16enne : condannata a risarcirla con 80mila euro : Condanna in primo grado dopo oltre 10 anni. La minorenne filmò la coetanea che si era appartata con il ragazzo all'interno della cabina di uno stabilimento...

Video di Biagio Antonacci in una scuola a Bari - con gli studenti di periferia tra antipolitica e canzoni : L'arrivo di Biagio Antonacci in una scuola a Bari è stato salutato come quello di una grande star tra cori, applausi e gli immancabili smartphone puntati a riprendere la sua salita sul podio dal quale ha parlato agli studenti: è stato lo stesso cantautore di Rozzano, arrivato in Puglia per le tre date baresi del suo nuovo tour a supporto dell'album Dediche e Manie, a scegliere di visitare una scuola superiore del Sud e in particolare un istituto ...

10 e 13 gennaio - La divina commediola con Giobbe Cobatta al teatro polifunzionale AncheCinema di Bari : I contenuti e il commento sono spassosi e divertenti, ma come sempre accade negli spettacoli del comico napoletano, i temi sono seri. Conoscere i diritti dei bambini riconosciuti dalla Convenzione ...

Bari - finisce contro una vetrata e si recide l'arteria femorale : giovane mamma muore dissanguata : È morta all'alba la neomamma di 20 anni che era stata ricoverata in ospedale dopo che si era ferita - in circostanze ancora da chiarire - all'arteria femorale per essere finita contro una vetrata ...

Milano - aggredisce Barista con una forchetta : preso rapinatore : Rocambolesca rapina questa mattina a Milano dove un 22enne italiano ha aggredito una 29enne bengalese, dipendente del bar tabacchi "Città Studi" di via Porpora, con una forchetta.Il giovane è entrato nel locale chiedendo un pacco di sigarette. Ma il suo far sospetto ha allertato la ragazza che ha fatto presente che il bar era video sorvegliato. A quel punto l'altro è balzato oltre il bancone, ha preso una forchetta e ...

Altro che inverno : a GamBarie d’Aspromonte Epifania con sole e +14°C - neanche a Pasquetta lassù fa così caldo! : neanche a Pasquetta sui monti del Sud fa così caldo: a Gambarie d’Aspromonte (1.310 metri di altitudine sul livello del mare), in provincia di Reggio Calabria, la temperatura è arrivata a +14°C e la neve caduta copiosa nel mese di Dicembre s’è sciolta completamente come se fossimo in primavera inoltrata. Eppure sulla Pista Azzurra si può ancora sciare, lì dove il manto nevoso era ancora abbondante questa mattina tra i 1.500 e i 1.800 ...

Ripa di Meana - il ricordo di Rino Barillari : 'Con lei era sempre Dolce Vita' : 'Marina Ripa di Meana era la stella della Dolce Vita'. Per Rino Barillari, il king dei paparazzi, il ricordo è limpido come se parlasse di ieri sera, gli occhi lucidi, un altro pezzo della sua Dolce ...

Benevento sinergia con l'Inter per un esterno del Bari : Corteggiatissimo dall'Inter, il terzino brasiliano ex-Ajax del Bari , Djavan Anderson è secondo la Gazzetta dello Sport un obiettivo di mercato del Benevento . Il club campano può lavorare in sinergia con quello nerazzurro per portare Anderson in Serie A subito.

Piano straordinario di controllo nei territori di Bitonto e Bari : Il ministro #minniti ha preso parte, nei giorni scorsi, a Bari, al Comitato provinciale per l'Ordine e la sicurezza pubblica, riunitosi dopo la sparatoria dello scorso 30 dicembre nei vicoli di #Bitonto. Nell'episodio, una donna estranea ai fatti ha perso la vita, raggiunta da un proiettile vagante. Aveva 84 anni la vittima, ricordata dalla comunita' del centro pugliese come una persona di fede, che ha lasciato segni tangibili di carita'. Il ...

Accordo con le Ferrovie dello Stato : al via i lavori per la Tav Napoli-Bari : Firmato il 18 dicembre con il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane il contratto da 397 milioni di euro per la realizzazione del lotto Napoli-Cancello della nuova linea ferroviaria AV Napoli-Bari. La ...

Bari - l’agente di Floro Flores a CalcioWeb : “Contatti con Ternana e Foggia? Tutte chiacchiere - nulla di vero” : Antonio Floro Flores, nelle ultime ore, è finito al centro di numerosi rumors di mercato. Ternana e Foggia avrebbero mostrato interesse per l’attaccante del Bari, autore sin qui di un solo goal in 16 presenze con la maglia del club biancorosso. Contattato in esclusiva dalla redazione di CalcioWeb, l’agente dell’ex Chievo e Sassuolo, tra le altre, Mario Fogliamanzillo, ha commentato così le voci di mercato che circolano intorno ...

Calciomercato - Foggia-Bari : contatti - in tre possono cambiare maglia : Il Calciomercato è finalmente entrato nel vivo, si preannuncia una finestra invernale ricca di colpi di scena, anche nel campionato di Serie B in arrivo tante trattative. Una squadra molto attiva è il Foggia, alla ricerca di rinforzi per la salvezza, nelle ultime ore contatti con il Parma per uno scambio. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ nel mirino sono finiti anche Tonucci e Floro Flores del Bari, percorso inverso ...

Bari - vigile urbano lancia un petardo contro un disabile e poi ride : Un vigile urbano lancia un petardo tra i piedi di un uomo disabile, per poi farsi una risata. Sfortunatamente per lui, un passante lo filma con il cellulare e diffonde le immagini.Il gesto di un vigile urbano di Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, sta facendo indignare cittadini e non. Come si vede nel video pubblicato da La Stampa, l'uomo, rigorosamente in divisa, lancia un petardo tra di piedi di un 70enne disabile molto noto ...