Atalanta | Percassi schietto | Liverpool-Papu | la risposta al Bologna per Orsolini | gli

Calciomercato Atalanta - Percassi parla di Cristante : importanti indicazioni - poi annuncia cessioni : Calciomercato Atalanta – Momento fantastico in casa Atalanta, la squadra di Gasperini è reduce dall’entusiasmante qualificazione in Coppa Italia contro il Napoli ed adesso non ha nessuna intenzione di fermarsi. Un grande protagonista è stato il centrocampista Cristante, interessanti indicazioni dell’amministratore delegato Luca Percassi al Corriere di Bergamo: “con il Napoli c’è stata una grande prestazione di squadra. ...

Calciomercato Atalanta - Cristante fa scatenare l’asta : Percassi chiede 30 milioni : Calciomercato Atalanta, Cristante fa scatenare l’asta: Percassi chiede 30 milioni Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Calciomercato Atalanta, Cristante FA scatenare L’ASTA – L’Atalanta puo’ gongolare per le grandi prestazioni sin qui offerte da Bryan Cristante. Non c’è comunque solo il campo. Anche in ottica mercato i ...

Serie A Atalanta - Percassi : "Un'annata straordinaria" : BERGAMO - "Stiamo per concludere un anno straordinario, tra il quarto posto con 72 punti e la qualificazione all'Europa League. Da lì in poi non è andata così male, vedi la straordinaria cavalcata in ...

Atalanta - Percassi scatenato : “ecco cosa accadrà a Dortmund” : Il presidente dell’Atalanta Percassi è un fiume in piena. Il patron è senza dubbi al settimo cielo dopo le recenti prestazioni atalantine in Europa League e non intende fermarsi. A margine del pranzo natalizio organizzato dall’Atalanta, Percassi ha parlato del momento del club: “Stiamo per concludere un’annata straordinaria con tanti record raggiunti, quello di punti in campionato, il quarto posto e la qualificazione all’Europa ...

Atalanta contro il Dortmund nei sedicesimi di Europa League : il commento di Percassi : Attraverso il sito ufficiale dell’Atalanta, il patron degli orobici, Antonio Percassi, ha commentato il sorteggio di Europa League che vedrà impegnata la ‘Dea’ ai sedicesimi contro il Dortmund: “contro una squadra forte come il Borussia Dortmund per l’Atalanta si tratta ancora una volta di una grande sfida. Sarà un confronto difficile ma al tempo stesso stimolante, perché va considerato come un’importante occasione di ...

Atalanta - l’annuncio di Percassi j : ecco il primo “colpo” bergamasco! : Luca Percassi, a.d. dell’Atalanta ha svelato quello che sarà il primo colpo ufficiale del club bergamasco. In realtà non è una novità dato che si tratta di un calciatore già in rosa, ma si tratta di una grande acquisizione da parte del club nerazzurro. “Cristante? Ha avuto una crescita esponenziale da quando è arrivato da noi – spiega Luca Percassi a Premium sport -. È diventato un centrocampista moderno, che ha tecnica, forza, ...

Atalanta - un Percassi euforico e quasi incredulo svela : “Sorteggio? Ecco cosa spero” : L’Atalanta, data da molti per spacciata al momento del sorteggio dei gironi di Europa League, grazie al netto successo di ieri sera in casa dell’Everton ha ottenuto il pass per i sedicesimi e ora nell’ultimo turno si giocherà il primo posto nel girone con il Lione. Al termine della sfida vinta a Liverpool con l’Everton, il patron degli orobici, Antonio Percassi, ha espresso tutta la sua soddisfazione per un traguardo così ...