Astronomia | Zooniverse | appassionati scoprono 5 pianeti con il computer di casa

(Di venerdì 12 gennaio 2018) Grazie alla piattaforma online, migliaia di astronomi amatoriali sono riusciti a scoprire con i propripersonali un intero sistema planetario: gli astrofili hanno passato in rassegna l’enorme mole di dati raccolti dal telescopio Kepler della NASA (missione K2), scoprendo 5 superterre che orbitano intorno alla stella madre a 620 anni luce da noi, nella costellazione dell’Acquario. I primi risultati del progetto “Exoplanet explorers“, che stanno per essere pubblicati sull’Astrophysical Journal, arrivano a pochi mesi dall’avvio dell’ esperimento di “citizen-science” coordinato dall’astronomo Jesse Christiansen del California Institute of Technology e dal fisico Ian Crossfield del Massachusetts Institute of Technology. “Persone da tutto il mondo possono registrarsi e imparare a riconoscere i segnali spia ...