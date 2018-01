Ascolti tv ieri | Don Matteo 11 vs Le spose di Costantino vs San Andreas | Auditel 11

Ascolti tv ieri - Meraviglie vs Sacrificio d’amore | Auditel 10 gennaio 2018 : Ascolti tv di ieri, 10 gennaio 2018. Anche ieri sera, su Rai 1, Alberto Angela è riuscito nuovamente a catalizzare l’attenzione di una grossa fetta del pubblico da casa grazie al programma “Meraviglie – La penisola dei tesori”. Ma gli altri canali del DTT hanno saputo difendersi bene. Come sarà andata Sacrificio d’amore su Canale 5? Continuate a leggere questo articolo per scoprire tutti i dati Auditel e lo share di ...

Ascolti tv ieri - Romanzo famigliare vs Andiamo a quel paese | Auditel 9 gennaio 2018 : Ascolti tv ieri, 9 gennaio 2018. Quale canale del digitale terrestre avete maggiormente gradito in prima serata? Rai 1 mandava in onda, dopo il successo Auditel di lunedi, altri due episodi di Romanzo famigliare, su Rai 2 è andata in onda la nuova stagione del programma di intrattenimento ‘Stasera tutto è possibile’, Canale 5 ha mandato in onda la pellicola Andiamo a quel paese. Scopriamolo assieme tutti i numeri e lo share ...

Ascolti tv ieri - Romanzo famigliare vs Quo vado | Auditel 8 gennaio 2018 : 8 gennaio 2018, quali saranno stati gli Ascolti tv? ieri sera, Rai 1 ha mandato in onda ‘Romanzo famigliare’ e Canale 5 ‘Quo vado’. Scopriamo assieme, quindi, tutti i dati Auditel della giornata di ieri dei principali canali del DTT. Ascolti tv, 8 gennaio 2018 **dati Auditel relativi agli Ascolti disponibili a partire dalle 10.15 circa** Rai 1. La serie tv in prima assoluta sul primo canale Rai “Romanzo famigliare” ha ...

Ascolti tv ieri - Che fuori tempo che fa vs Victoria | Auditel 7 gennaio 2018 : 7 gennaio 2018, come saranno andati gli Ascolti tv? Ricordiamo che su Rai 1 c’era ‘Che tempo che fa’ e Canale 5 l’ultima puntata della prima stagione relativa alla serie tv ‘Victoria. Scopriamo tutti i dati Auditel della giornata di ieri dei principali canali del DTT. Ascolti tv, 7 gennaio 2018 Rai 1. Lo show condotto da Fabio Fazio, ieri sera “Che fuori tempo che fa” ha intrattenuto 0.000 spettatori ...

Ascolti tv ieri - Cenerentola vs Sacrificio d’amore | Auditel 5 gennaio 2018 : Come sono andati gli Ascolti tv ieri? In onda in prima serata abbiamo assistito alla visione della favola di ‘Cenerentola’, trasmessa, da Rai 1, e di Sacrificio d’amore su Canale 5. Chi avrà vinto la serata del 5 gennaio? Scorrete con il dito – o il mouse – su questa pagina e scopritelo voi stessi. Ascolti tv 5 gennaio 2018 Rai 1. La prepotenza delle sorellastre e della matrigna cattiva nulla hanno potuto contro la ...

Ascolti tv ieri - Meraviglie vs Le tre rose di Eva | Auditel 4 gennaio : La prima puntata di ‘Meraviglie’, il documentario di Rai 1 condotto da Alberto Angela, ha totalizzato la miglior percentuale di share ieri sera? Come si è “piazzata” in termini di Ascolti tv la serie tv mediaset ‘le tre rose di eva’? Scopriamolo assieme continuando a leggere i dati Auditel della giornata di ieri, 4 gennaio 2018. Ascolti tv 4 gennaio 2018 Rai 1. Il ‘cenacolo’ di Leonardo Da Vinci, ...

Ascolti tv ieri - Juventus – Torino vs Woman in Gold | Auditel 3 gennaio : Come sono andati gli Ascolti tv ieri? Quale canale del digitale avrà conquistato la medaglia d’oro dello share di mercoledì 3 gennaio 2018? Forse Rai 1 con la partita ‘Juve-Torino’? Scopriamolo assieme con i dati Auditel. Ascolti tv, 3 gennaio **DATI DISPONIBILI A PARTIRE DALLE 10.15** Rai 1. Il primo canale Rai ha trasmesso l’ultimo quarto di finale della coppa italia, Juventus – Torino. La squadra di Allegri non ...

Ascolti tv ieri - ‘Napoli-Atalanta’ su Rai 1 o ‘Victoria’ su Canale 5? | Auditel 2 gennaio : Ascolti tv. Cosa hanno preferito ieri, martedì 2 gennaio 2018, gli italiani? Su Rai 1 c’era la partita di coppa italia valida per l’accesso alla semifinale mentre su Canale 5 c’era una nuova inedita puntata della serie tv ‘victoria’. Chi ha vinto la sfida Auditel? Ascolti tv, 2 gennaio Rai 1, la partita “Napoli-Atalanta”. Poche idee e un peso offensivo inesistente (complice anche il turnover) per la ...

Ascolti tv ieri - Rai 1 con ‘Roberto Bolle’ o Rete 4 con ‘Via col Vento’? | Auditel 1 gennaio 2018 : Come sono andati gli Ascolti tv di ieri? Lo show di Roberto Bolle, in onda ieri sera, lunedì 1 gennaio 2018 su Rai 1, avrà raggiunto l’apice dello share? O sarà stato spodestato da uno dei tantissimi film presenti nella programmazione del DTT? Scopriamolo assieme leggendo questo articolo. Ascolti tv, 1 gennaio Rai 1, lo show “Roberto Bolle – Danza con me”. Ottimi gli Ascolti registrati da Rai 1 ieri sera grazie allo ...

Ascolti tv ieri - Rai 1 con ‘L’anno che verrà’ o Canale 5 con ‘Capodanno in musica’? | Auditel 31 dicembre : Come sono andati gli Ascolti tv di ieri? Quale palinsesto avrà conquistato il successo nell’ambito dello share? Rai 1 o Canale 5? Dati Auditel del capodanno in tv. Ascolti tv 31 dicembre 2017 Rai 1, “L’anno che verrà”. In diretta dalla splendida perla di Maratea, Amadeus ha traghettato i 0.000 telespettatori che hanno scelto la serata di Rai 1 nel 2018. Il capodanno Rai de “L’anno che verrà”, infatti, ha ...

Ascolti tv ieri - Il ragazzo invisibile vs Concerto di Tozzi | Auditel 30 dicembre : Cosa avranno preferito gli italiani ieri sera, sabato 30 dicembre 2017, in tv? Chi avrà vinto lo scontro Auditel? Rai 1 presentava il film ‘Il ragazzo invisibile’ mentre su Canale 5 è andato in onda il Concerto di Umberto Tozzi ’40 anni che ti amo’. Vediamo tutti i dettagli relativi agli Ascolti tv di ieri. Ascolti TV ieri, 30 dicembre **dati disponibili ore 10.15**. Potrebbe interessarti: Cosa vedere stasera in tv. Prima ...

Ascolti tv ieri - La notte di Vasco vs Le tre rose di Eva | Auditel 28 dicembre : Ascolti tv ieri, 28 dicembre. La messa in onda del concerto di Vasco avrà permesso a Rai 1 di raggiungere la vetta dello share? O ha avuto la meglio la serie Tv le tre rose di eva trasmessa su Canale 5? Scopriamolo leggendo questo articolo. Ascolti tv, 28 dicembre Come appena accennato, Rai 1 ha mandato in onda ieri sera l’attesissimo show “La notte di Vasco”. A vedere il concerto sono stati 2.637.000 spettatori pari al 12.3% ...

Ascolti tv ieri - ‘Milan-Inter’ vs ‘Miracolo sulla 34esima strada’ | Auditel 27 dicembre 2017 : Come sono andati gli Ascolti tv di ieri sera? Cosa hanno preferito gli italiani? Il derby ‘Milan-Inter’ trasmesso su Rai 1, il film “natalizio” Miracolo sulla 34esima strada trasmesso da canale 5 o un altro film presente nella programmazione del DTT? Scopriamolo assieme con tutti i dettagli Auditel di ieri, mercoledì 27 dicembre 2017! Ascolti tv, 27 dicembre Su Rai 1, come detto, è andato in onda il ...

Ascolti tv ieri - ‘Belle e Sebastien’ vs ‘Il peggior Natale della mia vita’ – Auditel 25 dicembre : Ascolti tv ieri. Scopriamo assieme quale palinsesto presente sul digitale avrà totalizzato la maggior percentuale di share ieri sera. Ascolti tv 25 dicembre Rai 1, il film “Belle e Sebastien”. % di Ascolti per il drammatico film “Belle e Sebastien”. Questa avventurosa storia, trasmessa ieri sera su Rai Uno, ha commosso 0.000 spettatori. Rai 2, il docu-programma “Voyager”. L’emozionante viaggio in cui ci ...